En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JORGE HERNANDO URIBE
DESAPARICIÓN B KING
CARTA DE MADURO
PALESTINA
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Conmovedor relato de padres de patrullero que estuvo 7 minutos muerto por papa bomba en U. Nacional

Conmovedor relato de padres de patrullero que estuvo 7 minutos muerto por papa bomba en U. Nacional

Hace más de dos años, una papa bomba cambió para siempre la vida del patrullero Jhon Fredis Rodríguez. Hoy, sus padres lo cuidan con amor y fe, aferrados a la esperanza de un milagro.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad