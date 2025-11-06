Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves, 6 de noviembre: los números ganadores

En la noche de este jueves 6 de noviembre la Lotería de Bogotá continúa con sus sorteos ordinarios de acuerdo el cronograma establecido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Cada sorteo ofrece la posibilidad de obtener diferentes premios, desde el monto principal hasta incentivos menores por aproximaciones y otros mecanismos de ganancia. Para el sorteo de este jueves 30 de octubre, el premio mayor alcanza los 14 mil millones de pesos, cifra que convierte esta edición en una de las más esperadas del año. Este sorteo se realiza de forma simultánea con el de la Lotería del Quindío.

Sumado al premio mayor existen otros premios por aproximaciones que pueden alcanzar hasta 1.000 millones de pesos. Los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan cada jueves a partir de las 10:30 p. m. Este sorteo es uno de los más esperados del año, tanto por el monto del premio principal como por las oportunidades de ganar premios secundarios y participar en modalidades adicionales como el Raspe y Gane online.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Bogotá jueves, 6 de noviembre

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, esta edición también contempló un plan de premios secundarios, conocidos como premios secos. Aunque la información detallada sobre los ganadores de estos premios no fue revelada en la emisión del sorteo, el plan de premios oficial fue el siguiente:



Súper premio: $1.000 millones

Grandioso premio: $300 millones

Gigante premio: $100 millones

Magnífico premio: $50 millones

Increíble premio: $20 millones

Fantástico premio: $10 millones

Los premios de la Lotería de Bogotá se distribuyen entre diferentes regiones del país. Las personas interesadas en conocer si fueron ganadoras pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá, como su sitio web o en puntos de venta físicos autorizados.



¿Cómo participar en la Lotería de Bogotá?

Compra de billetes en línea

Los jugadores pueden adquirir sus billetes directamente a través del portal oficial de la Lotería de Bogotá. Para hacerlo, deben registrarse creando un usuario con correo electrónico y contraseña. Una vez registrado el perfil, debe:



Seleccionar el tipo de sorteo que se desea jugar.

Elegir los cuatro números principales y los tres números de serie del billete.

Determinar la cantidad de fracciones a jugar.

Realizar el pago con tarjeta de crédito, débito o PSE.

Comprar en línea también permite acceder a la modalidad de Raspe y Gane, que ofrece la posibilidad de obtener premios adicionales inmediatos sin esperar al sorteo principal.

Compra de billetes de manera presencial

Para quienes prefieren la venta física, existen varias opciones seguras:



Loteros y distribuidores autorizados en Bogotá.

Puntos de venta físicos como Paga Todo, Loticolombia y Efecty.

Puntos de pago autorizados en distintos sectores de la ciudad.

Estas opciones buscan garantizar que todos los interesados puedan participar sin necesidad de usar la plataforma digital.

¿Cómo funciona el Raspe y Gane online de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá ofrece la opción del Raspe y Gane online, exclusivo para quienes compran sus fracciones en línea. Esta modalidad permite que los jugadores obtengan premios adicionales de manera inmediata, agregando dinamismo y más oportunidades de ganar sin depender únicamente del sorteo principal.

El proceso es sencillo: tras comprar el billete en línea, el jugador puede raspar virtualmente para descubrir premios menores. Toda la información sobre esta modalidad, incluyendo cómo cobrar los premios, está disponible en el portal oficial de la Lotería.



¿Qué hacer en caso de ganar la Lotería de Bogotá?

El procedimiento para reclamar premios varía según el valor del monto ganado:



Para premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, se permite el cobro con el lotero autorizado o en puntos oficiales habilitados.

Para premios mayores a ese monto, el ganador debe acercarse a la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en la Carrera 32A #26-14, en la ciudad de Bogotá.

