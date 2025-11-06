Desafío Siglo XXI: Katiuska es expulsada y regresan a la competencia Kevyn y Valkyria

El capítulo 88 del Desafío Siglo XXI dejó a más de uno con la boca abierta. Después de una pausa que le dieron a los ocho semifinalistas para regresar a sus casas, Andrea Serna los convocó una vez más a todos, para darles importantes e impactantes noticias.



¿Por qué expulsaron a Katiuska?

Antes de dar las indicaciones a los semifinalistas para esta nueva etapa del juego, Andrea Serna tuvo que darle una triste noticia a todos. "En este programa seguimos creyendo en algo que muchos parece haberse desvanecido, creemos en la palabra, le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos defensores de los valores, de los principios, quizás por eso es que este programa lleva 21 años al aire, durante todo este tiempo hemos protegido un valor que va más allá de cualquier contrato: la confianza".

La presentadora explicó que por años se le ha dado la confianza a los desafiantes para llevar a cabo la producción de la mejor manera. "Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero", explicó.

Las caras de sorpresa y preocupación de los desafiantes fueron evidentes, todos se preguntaban que estaba pasando y de quién hablaba Serna. Mientras tanto, Katiuska permanecía seria frente a la cámara. "Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posibles esta aventura. Por esta razón esta participante debe abandonar inmediatamente la competencia. Katiuska, me duele profundamente tener que decírtelo, pero este juego como la vida misma se construye sobre la honestidad".



Por su parte, la participante expulsada señaló que: "Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa, es mi responsabilidad y pues debo asumirla aunque me duela y me cueste. No hubiera querido que así fueran las cosas. Pensar que todo el esfuerzo se fue, se cayó. Toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos. A veces uno comete errores por inocente o por confiado, pero siguen siendo errores y toca aprender".



¿Cómo quedaron conformadas las parejas?

Tras la expulsión de Katiuska, Andrea Serna le dio a los semifinalistas restantes la indicación de abrir las cajas que les entregó antes de abandonar la ciudadela de las cajas. En ellas encontraron un tiquete de avión con destino a la ciudad de su compañero para esta nueva etapa.



Así quedaron conformadas las parejas:



Potro y Deisy

Rata y Valentina

Leo e Isa

Zambrano y Myrian

Tina y Julio

Rosa y Gero

Yudisa y Lucho

Además, con la expulsión de Katiuska y su posible refuerzo, de quien no se reveló la identidad, al Desafío Siglo XXI regresaron Mencho y Gio como la nueva pareja semifinalista del programa.



¿Qué prueba tienen los desafiantes?

Pero eso no fue todo, la anfitriona al programa le dio la bienvenida a Kevyn (ganador del Desafío 2024) y Valkyria (ganadora del Desafío 2022), quienes fueron elegidos por el público colombiano, y llegaron portando el uniforme de un posible tercer equipo de juego llamado Neos.

Kevyn y Valkyria deberán recorrer Colombia desde Cartagena hasta Tobia, Cundinamarca, buscando a seis personas que tengan todo para hacer parte de su equipo. El objetivo es encontrar a esas personas trabajadoras que creen que nunca podrían llegar a la competencia. Con ellos deberán llegar a la ciudadela antes que los últimos semifinalistas lo que les dará la oportunidad de competir y, además, duplicará el premio final a 2.400 millones de pesos.

Por su parte, las duplas de semifinalistas también tendrán que hacer el mismo recorrido, sin un peso ni comida. Con la ayuda de los colombianos que se crucen en el camino deberán llegar hasta la ciudadela del Desafío. Todos iniciaron inmediatamente el recorrido, encontrándose con fanáticos del programa que empezaron a colaborarles.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL