Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Nueva York, Los Ángeles y Chicago: estos son los aeropuertos con reducción de vuelos en EE. UU.

Nueva York, Los Ángeles y Chicago: estos son los aeropuertos con reducción de vuelos en EE. UU.

Los viajeros sufrieron cancelaciones y retrasos de vuelos este jueves, horas antes de una jornada que amenaza con ser caótica por la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la parálisis presupuestaria.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Pasajeros en Estados Unidos.
Pasajeros en Estados Unidos.
AFP
AFP

