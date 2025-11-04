En vivo
Toma del Palacio de Justicia: la historia de madre que lloró por 32 años los restos equivocados

Durante tres décadas, Nelly Durán creyó visitar la tumba de su hijo, Libardo Durán, quien era escolta del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pero un examen de ADN reveló una dolorosa verdad: esos restos eran de victimarios.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 4 de nov, 2025
