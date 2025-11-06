En vivo
Toma y retoma del Palacio de Justicia: la petición de los seres queridos de los desaparecidos

Toma y retoma del Palacio de Justicia: la petición de los seres queridos de los desaparecidos

Cuarenta años han transcurrido desde que el Palacio fue tomado a sangre y fuego, bombardeado, incendiado y arrasado durante 28 horas. Familiares de las víctimas hablan sobre su búsqueda de verdad y justicia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2025
Toma del Palacio de Justicia: la petición de los seres queridos de los desaparecidos del holocausto.

