El video que reveló presunto maltrato a niña de 4 años en un jardín; ¿qué dice la profesora?

El video que reveló presunto maltrato a niña de 4 años en un jardín; ¿qué dice la profesora?

En Villanueva, una madre descubrió, gracias a un video, el presunto maltrato que habría sufrido su hija de 4 años en una fundación que, al parecer, operaba sin permisos. Séptimo Día conoció los detalles.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 5 de nov, 2025
