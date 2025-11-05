En vivo
Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Minuciosa reconstrucción digital: así fue la toma del Palacio de Justicia, según Arcanos y Reyes

Con base en 12 mil horas de investigación, arquitectura forense y tecnologías, esta serie muestra minuto a minuto cómo fue la toma y retoma del Palacio de Justicia. Aquí, los detalles.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 5 de nov, 2025
