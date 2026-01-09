En vivo
Alias 'Sopotropo', sicario que asesinó a mujer de 50 años, fue condenado a más 41 años de cárcel

Alias 'Sopotropo', sicario que asesinó a mujer de 50 años, fue condenado a más 41 años de cárcel

Sergio David Avendaño Echeverri fue el autor material de un ataque armado en Medellín que también dejó 5 personas heridas, entre ellas, una menor de edad.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de ene, 2026


Fiscalía

Este viernes, 9 de enero de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó la condena de 41 años y 7 meses de cárcel para Sergio David Avendaño Echeverri, alias 'Sopotropo', por los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. El criminal acabó con la vida de una mujer de 50 años en Medellín.

En la madrugada del 1 de enero de 2025, un ataque ejecutado por varios hombres armados, entre ellos alias 'Sopotropo', sacudió el barrio Doce de Octubre, en el occidente de Medellín. Cuatro individuos, desplazándose en motocicletas, llegaron hasta un grupo de seis personas que celebraban el Año Nuevo al aire libre. El enfrentamiento dejó como saldo una mujer de 50 años fallecida y cinco personas heridas, entre ellas una menor de edad. Las autoridades identificaron el hecho como un ataque sicarial vinculado a bandas criminales de la zona.

La víctima mortal fue identificada como Gloria Solange Restrepo Jaramillo, de 50 años. La Fiscalía General de la Nación señaló que el ataque no fue dirigido a ella específicamente. Sin embargo, ella fue alcanzada por las balas que iban dirigidas hacia un presunto objetivo vinculado a conflictos entre bandas. Entre los heridos se encontraba una adolescente de 16 años, quien resultó afectada por el fuego cruzado.

'Sopotropo' fue el autor material del crimen que dejó mujer de 50 años muerta

Las investigaciones se centraron en rastrear a los responsables del ataque. La unidad judicial identificó a cuatro hombres como posibles autores. Uno de ellos, conocido en el ámbito delictivo como 'Sopotropo', fue señalado como el autor material, responsable de disparar contra las víctimas desde una motocicleta.

Las autoridades lograron la captura de Sergio David Avendaño en febrero de 2025. Desde su aprehensión, manifestó inocencia frente a los cargos en su contra. No obstante, la Fiscalía presentó pruebas que lo vinculaban directamente con el homicidio y los hechos de violencia ocurridos en la madrugada del 1 de enero.

Los delitos imputados contra alias 'Sopotropo'

Un juez dictó sentencia condenatoria contra Sopotropo. El delito principal, homicidio agravado, fue determinado por la muerte de la mujer de 50 años. Además, se le imputaron cargos por tentativa de homicidio —por los cinco heridos— y por porte ilegal de armas de fuego. La condena resultante fue de 41 años y 7 meses de prisión.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

