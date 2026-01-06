¿Por qué Zulma Guzmán no ha sido extraditada? El edicto que destraba el juicio por el caso talio

La justicia colombiana ha dado un paso definitivo para esclarecer uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años. El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá emitió un edicto emplazatorio para notificar formalmente a Zulma Guzmán Castro sobre la investigación en su contra por el homicidio de dos menores de edad envenenadas con talio en Bogotá a inicios de abril de 2025. Esta medida técnica es el requisito legal indispensable para que la Fiscalía General de la Nación solicite la declaratoria de "persona ausente", permitiendo que el proceso penal continúe sin necesidad de que la acusada esté presente físicamente en la sala de audiencias.

Esta decisión se tomó debido a que el trámite de extradición desde el Reino Unido se encuentra actualmente frenado. Las autoridades británicas informaron que Guzmán Castro se encuentra en un delicado estado de salud tras haber sido rescatada por la Unidad de Policía Marítima del río Támesis, en Londres, en lo que se interpretó como un intento de suicidio ante el cerco de la Interpol. Actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un centro médico, sujeta a la Ley de Salud Mental británica, lo que impide su traslado inmediato a Colombia.

La Fiscalía imputará a Guzmán los cargos de homicidio en concurso con tentativa de homicidio agravado, delitos que, bajo la Ley 599 de 2000, contemplan penas que oscilan entre los 40 y 50 años de prisión. La evidencia recopilada incluye el hallazgo de talio en los cuerpos de las víctimas y un informe de 15 páginas remitido al Reino Unido que documenta búsquedas en internet realizadas por la acusada un mes antes del crimen, relacionadas con los efectos letales de este metal.



El rastro del talio, el "veneno de los venenos"

Los Informantes reveló detalles sobre la letalidad del talio y los antecedentes de ataques contra la misma familia. El doctor Camilo Uribe, experto toxicólogo, explicó lo que implica el uso de este químico: "Todo es tóxico y nada es tóxico todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración". El especialista calificó al talio como el "veneno de los venenos" debido a que es inodoro e insaboro, lo que facilita su camuflaje en alimentos sin que las víctimas lo perciban.



El 3 de abril de 2025, un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate llegó a un apartamento en el norte de Bogotá. Dos niñas consumieron el postre y colapsaron poco después, falleciendo tras cuatro días. Los análisis forenses determinaron que el talio fue inyectado en las frutas. Según el doctor Uribe en Los Informantes, los niveles de toxicidad hallados eran muy elevados: "había niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar, es decir, estamos hablando de niveles por encima de 3.000, son concentraciones letales".



El detalle que más llamó la atención de las autoridades es que se reveló que la madre de una de las niñas fallecidas ya había sido víctima de una intoxicación con talio en diciembre de 2020. El doctor Julio Portocarrero, endocrino que la trató en aquel momento, recordó en Los Informantes su diagnóstico inmediato al ver los síntomas de caída de cabello y dolor neurológico: "Mire si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será". Aunque la mujer se recuperó temporalmente, murió en agosto de 2021.

La conexión entre ambos episodios, según la Fiscalía, radica en Zulma Guzmán Castro, quien mantuvo una relación extramatrimonial con el padre de una de las niñas fallecidas y quien, a su vez, era el esposo de la mujer que también se intoxicó con talio. El abogado penalista Fabio Umar, confirmó que su cliente reconoció la relación: "la relación fue puntual fue limitada en el tiempo la relación se acabó y él perdió contacto con esta señora". La principal hipótesis de las autoridades es que el envío de las frambuesas fue un acto de venganza tras el fin de dicho vínculo sentimental.

El proceso judicial en Colombia continuará con la fijación del edicto en la página web de la Rama Judicial y su publicación en medios masivos. Una vez verificado este emplazamiento, se procederá a la audiencia de imputación de cargos en ausencia, garantizando que el proceso avance mientras se define el estado de salud de Guzmán en Londres y su futura extradición.

