Revelan extraña lesión que tiene Zulma Guzmán: ¿sería prueba clave sobre manipulación de talio?

El proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, la empresaria de 54 años señalada de ser la presunta responsable de la muerte de dos menores en el norte de Bogotá, ha tomado un rumbo inesperado tras el hallazgo de evidencias físicas y documentales sobre su posible participación en los hechos. Mientras la mujer permanece bajo observación en una clínica de Londres, tras un presunto intento de suicidio en el río Támesis el pasado 16 de diciembre de 2025, las autoridades colombianas avanzan en una investigación técnica que pone el foco en las propias manos de la indiciada.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, un detalle que ha captado la atención del ente acusador es que Zulma Guzmán “presenta afección general en dedos”. Esta condición fue detectada por miembros de la Policía judicial al consultar su ficha de identificación en la página web de la Registraduría Nacional, donde reposan sus huellas dactilares. La relevancia de este hallazgo radica en la naturaleza del químico utilizado en el crimen: el talio. Según las fuentes, se busca establecer científicamente si esta afectación cutánea está directamente vinculada a la posible manipulación de dicho metal altamente tóxico, el cual afecta la piel por contacto directo.



Las huellas y los dos pasaportes

La fiscal 100, Elsa Cristina Reyes, ya cuenta con elementos materiales probatorios para demostrar que el 3 de abril de 2025, Guzmán Castro habría enviado frambuesas congeladas contaminadas intencionalmente con talio a la residencia del hombre con quien sostuvo una relación extramatrimonial y quien es el padre de una de las menores fallecidas. El diario El Tiempo señaló que, además de la lesión en sus extremidades, existe otro componente que llamó la atención del escape de la mujer tras la muerte de las menores. Se estableció que Guzmán cuenta con dos pasaportes, herramientas que le permitieron movilizarse con facilidad por diversos países después de salir de Colombia el 13 de abril de 2025 con rumbo inicial a Argentina.

Este uso de múltiples documentos de identidad es uno de los puntos que la Fiscalía indaga actualmente, mientras se tramita su extradición desde el Reino Unido mediante canales diplomáticos. La intención del ente acusador es evitar que el proceso se frene, por lo que se le ha asignado un abogado de oficio para garantizar su derecho a la defensa y se ha fijado un edicto para informarle formalmente su calidad de indiciada.



El caso de las frambuesas envenenadas con talio

Para comprender la magnitud de la sustancia manipulada, Los Informantes profundizó en las características del talio. El doctor Camilo Uribe, experto toxicólogo, señaló que "todo es tóxico y nada es tóxico, todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración". Este metal se caracteriza por ser una sustancia inodora e insípida, extremadamente difícil de percibir, que fue retirada del mercado colombiano en los años 70 debido a su alta letalidad.



El talio conecta el caso de las niñas con un antecedente familiar trágico. Años antes de la muerte de las menores en abril de 2025,la esposa del hombre que tuvo la relación extramatrimonial con Zulma Guzmán ya había presentado síntomas de intoxicación por este metal. El doctor Julio Portocarrero, endocrino que trató a la mujer, recordó el momento en que diagnosticó la presencia del químico: "Le dije: mire, si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será". Aunque la mujer se recuperó temporalmente de la intoxicación, falleció posteriormente debido a la reactivación de un tumor cancerígeno, un proceso que, según los expertos, pudo verse acelerado por el estrés inmunológico causado por el veneno.



Respecto a la posible causa del cáncer, el doctor Portocarrero fue enfático en Los Informantes: "la probabilidad de que el talio haya sido la causa de ese tumor o de ese de ese cáncer es cercana cero". Sin embargo, la coincidencia de que la misma familia fuera atacada con la misma sustancia en dos momentos distintos es lo que ha llamado la atención de la Fiscalía.

Por su parte, Fabio Umar, abogado del padre de una de las niñas fallecidas, señaló en Los Informantes que el vínculo que entre su cliente y la hoy detenida en Londres "fue puntual, fue limitada en el tiempo".



La defensa y el estado actual del proceso

Actualmente, las autoridades colombianas intentan recuperar información que Guzmán habría borrado de sus redes sociales antes de su captura y la investigación técnica sobre la "afección general en los dedos" reportada por El Tiempo será fundamental en las próximas audiencias, ya que, de confirmarse que la lesión fue producto del contacto con talio, se tendría una prueba física irrefutable de la manipulación directa del veneno por parte de la empresaria.

El caso continúa en desarrollo mientras Zulma Guzmán permanece bajo custodia hospitalaria en Londres, a la espera de que su estado de salud permita completar el proceso de extradición para que responda ante la justicia colombiana por la muerte de las dos menores y las lesiones causadas a otros dos jóvenes que sobrevivieron al consumo de las frambuesas.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.