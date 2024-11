El ñame se convirtió en esperanza en los Montes de María gracias a una inédita alianza

Más de uno dice con orgullo que en los Montes de María se produce el mejor ñame del mundo, pero de lo que sí no hay duda es que la forma en que lo están produciendo es ejemplar. Los Informantes conoció una sociedad que está llegando muy lejos: la Armada, la autoridad militar de la zona, los empresarios y los campesinos para llevar esperanza en una tierra que fue víctima de la violencia y donde ahora el maná es el ñame.

"El ñame ha sido históricamente el producto que más se cultiva y que se saca de los Montes de María gracias a que las características geográficas, hay muchos pisos térmicos... son cultivados con técnicas ancestrales”, señaló Toy Keneth Narváez, suboficial de la Armada.

Narváez ha sido una pieza fundamental en este proceso desde hace tres años. "Llegué donde un campesino tenía un acopio de ñame, le dije ‘¿Por $20 mil pesos, cuánto ñame me vendes?’ y él me pasó un costal y me dijo ‘echa todo el ñame que tú quieras’ y yo quedé asombrado”, recordó.

Antes su extrañeza, el campesino le explicó que para él no era viable vender el producto porque el costo del transporte de la vereda al casco urbano sobrepasaba el valor del ñame.

Los Montes de María resucitan el poder del ñame con solidaridad y cooperación Foto: Los Informantes

Ante esa triste situación, el marinero y economista pensó en los carros militares que cada cierto tiempo hacen abastecimiento de las tropas y que luego se regresan vacíos podrían ayudar a transportar el ñame y así apoyar a los campesinos de la zona.

Los Montes de María son una cadena montañosa realmente no muy alta, pero eso sí difícil de transitar. “El promedio de distancia son unos 15, incluso 20 km, pero no tanto la distancia, son las vías, el estado en el que están. Una distancia que se podría hacer fácilmente en 15 minutos, 10 minutos, nos demoramos hasta 2 horas”, agregó.

Ñame, símbolo de esperanza

Toy les vendió la idea a sus superiores y lo apoyaron para una jornada local, pero era apenas el comienzo. La iniciativa creció y pensaron el algo más que transportar los productos: ayudar a comercializarlos, puesto que los intermediarios se quedaban con las ganancias de las

“Empezamos con el tema de los mercados campesinos, ya lo realizamos en la ciudad de Cartagena, con el apoyo de muchas organizaciones”, aseguró Narváez, quien sacó a relucir su faceta de economista y pensó en ir más allá de toldos artesanales, se propuso juntar a los campesinos con los empresarios.

Don William Yepes, tiene 61 años, y está al fin saboreando la esperanza, él es uno de los cultivadores de ñame, en San Joaquín de Bolívar, pero quien también vivió la violencia de la zona.

El Centro Nacional de Memoria Histórica contabiliza que en los 16 municipios de Sucre y Bolívar que conforman la región, entre 1985 y 2017, se registraron 3.197 asesinatos selectivos y 117 masacres.

En los Montes de María el ñame se ha convertido en símbolo de esperanza Foto: Los Informantes

Fueron 12 años de destierro, en 2004 don William, tras fracasar en cuanto intentó, se llenó de valor y emprendió el regreso. En 2005, él y otros campesinos víctimas de la violencia lograron que el gobierno nacional les entregara un trozo de tierra y le correspondió una parcela de 9 hectáreas.

Aunque la región había recuperado la tranquilidad, los caminos y rutas estaban devastados y eso aún hoy no ha cambiado. William estaba a punto de fracasar nuevamente porque no tenía cómo sacar sus cosechas. Fueron años en que el costo del transporte sobrepasaba todo y la producción no se podía llevar al mercado, pero ahora esa realidad está cambiando.

