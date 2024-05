Familiares del asesino del urólogo en Medellín revelan detalles del crimen: “Se sintió traicionado”

El atroz crimen cometido al urólogoJuan Guillermo Aristizábal, en Medellín, el 18 de abril de 2024, dejó consternado a todo un país, sobre todo surgieron muchas preguntas sobre la razón del asesinato a manos de John Ferney Cano, un paciente del especialista.

Días antes del crimen, la familia de Cano, en especial su hermano, Alex, había notado comportamientos inusuales en su familiar como una constante escritura que desprendía un total interés por su parte, pero que en ningún momento se acercó o preguntó qué escribía.

>>> 'Memorias de un loco sensible': el caso del paciente circuncidado que mató a un doctor en Medellín

Además, logró ver como su hermano sacaba sus exámenes médicos y los revisaba una y otra vez, asimismo, buscaba imágenes sobre el procedimiento de la circuncisión, un tema que para Alexander no era extraño, pues el intenso dolor de su hermano en su zona intima le hacía pensar que él estaba intentado diagnosticar su enfermedad.

Publicidad

John le comentó a su hermano que en dos ocasiones él intentó pedir su historia clínica al centro médico, pero nunca obtuvo respuesta, también que confrontó al urólogo y como no le dijo nada al respecto, las dos partes, iniciaron un proceso legal.

>>> Asesino de urólogo en Medellín dejó una reveladora carta a su hermano: “Se trata de venganza”

Publicidad

A pocos días del crimen, la familia Cano perdió a su madre, que, según ellos, también fue por falta de atención médica oportuna. Tras la molestia permanente, más la pérdida de su progenitora, John, lleno de rencor, responsabilizó a los médicos y al centro de salud de todos sus males.

Por otro lado, según la familia de John, en ningún momento sufrió de problemas mentales, de hecho, su hermana Marcela Cano, aseguró que “él era una persona muy inteligente, una persona seria, pero muy cariñosa”. Sin embargo, los problemas psicológicos empezaron después de realizarse la circuncisión, tanto que tuvo varias citas con psiquiatría. “Él me decía es que yo me tengo que vengar y yo le decía deja de pensar así ¿cómo te vas a vengar? Y me decía yo tengo que hacer algo, sí él me hizo daño, yo también lo tengo que dañar”, afirmó su hermano Alex.

>>>Hablan los hermanos del asesino del urólogo en Medellín: dejó un libro sobre el crimen

"Me sorprendió porque fue muy impactante ver que mi hermano, perder su pudor de hombre para enseñarle a otro que es su hermano y que viera la gravedad de lo que tenía en el cuerpo. Él mencionó deseos de no querer continuar, se desmotivó mucho en toda la forma espiritual, en toda la energía física de él, se notaba que ya no rendía de la misma forma”, aseguró Alexander.

Publicidad

También indicó que ni él ni su familia sabían del plan de John Cano para atentar contra la vida del urólogo, pese a que su comportamiento era totalmente obsesionado por su molestia en los genitales. Cano le comentó a su hermano que lo único que recibió del médico “fue burlas, se burló en mi cara”, por ello, tomó una fatal decisión, pero que según él y como describió en su libro ‘Memorias de un loco sensible’: “Después de mucho rogar y de haber hecho lo que me dijeron que hiciera, todo ello en vano, he decidido que el individuo que mutiló vilmente mi miembro viril debe morir”.

Vea la historia completa de Los Informantes aquí: