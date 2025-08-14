Resultados de la Lotería del Quindío último sorteo 14 de agosto de 2025: los números ganadores.

La Lotería del Quindío realiza este jueves, 14 de agosto de 2025, su habitual sorteo de los jueves. En esta ocasión se celebra el sorteo número 2964, que ofrece un premio mayor de $2.000 millones y un plan de premios que suma un total de $9.600 millones. Como es habitual, el sorteo se realiza a las 10:30 de la noche y es transmitido en vivo por el canal regional Telecafé, así como a través de Facebook Live y YouTube Live. Este sorteo se lleva a cabo en simultáneo con el de la Lotería de Bogotá.

Salvo que el sorteo coincida con un día festivo, en cuyo caso se traslada al siguiente día hábil, en esta edición no hubo cambios en la programación. Además del premio mayor y los premios secos, se entregan premios por aproximación, los cuales dependen de cuántas cifras coincidan con el número del premio mayor, en qué orden se ubiquen y si incluyen la serie.



Resultados Lotería del Quindío, jueves 14 de agosto

De acuerdo con la transmisión en vivo de la Lotería del Quindío, los números ganadores de este 14 de agosto de 2025 son los siguientes:



Números ganadores: 5649

5649 Serie: 88

Plan de premios Lotería del Quindío

En total, la bolsa de premios asciende a 9.600 millones de pesos, distribuidos entre el premio mayor y varias categorías adicionales denominadas premios secos, con los siguientes valores:



1 premio mayor de $2.000 millones

1 seco de 300 millones de pesos

2 secos de 200 millones de pesos

3 secos de 100 millones de pesos

8 secos de 50 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

20 secos de 10 millones de pesos

Quienes acierten a estos premios deben tener en cuenta que si el valor ganado supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se les aplicará una retención en la fuente correspondiente al 20%. Esta retención se descuenta directamente antes de la entrega del dinero. Además, los valores establecidos para las aproximaciones son los siguientes:



Última cifra del premio mayor: 107.314 pesos

Dos primeras cifras del mayor: 800.000 pesos

Dos últimas cifras del mayor: 800.000 pesos

Tres primeras cifras del mayor: 16.000.000 pesos

Tres últimas cifras del mayor: 16.000.000 pesos

Dos primeras y última cifra del mayor: 16.000.000 pesos

Premio mayor con cifras combinadas: 24.000.000 pesos

En caso de resultar ganador, es obligatorio presentar el billete original en una agencia autorizada, junto con un documento de identidad. Los billetes deben estar en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Como se mencionó anteriormente, todos los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retención en la fuente.



Así se juega la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío se comercializa a través de una amplia red de vendedores presentes en la mayoría de los departamentos del país. También se puede adquirir en línea a través de plataformas autorizadas como Lottired y LotiColombia. Los interesados pueden elegir entre comprar una fracción, con un valor de $3.000, o el billete completo por un costo de $13.000.

Para participar, los jugadores deben seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9, junto con una serie de tres dígitos. El sistema permite escoger los números de forma manual o dejar que sean generados aleatoriamente. Además, el usuario puede decidir cuántas fracciones desea adquirir. El pago se realiza a través de PSE y, una vez completado el proceso, solo queda esperar los resultados del sorteo.

