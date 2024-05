Hablan los hermanos del asesino del urólogo en Medellín que dejó un libro de la premonición

Se conocen nuevos detalles del asesinato al urólogoJuan Guillermo Aristizábal en la Ciudad de Antioqueña. Los hechos ocurrieron en la mañana del 18 de abril en la Clínica Medellín, ubicada en El Poblado, donde el especializa habría sido atacado por un paciente que le quitó la vida, su nombre era John Ferney Cano.

La familia de Cano relató a Los Informantes lo sucedido con él y el motivo de su decisión. John Ferney tenía 34 años y se presentaba como emprendedor social con un proyecto enfocado a cambiarle la vida a las personas, sin embargo, un día con odio y rencor mató a sangre fría en su consultorio al docto Aristizábal y luego, se quitó la vida. Desde entonces, dos familias completas quedaron destrozadas.

El hermano de Cano, Alexander, explicó nuevos detalles sobre la vida de su hermano y lo mal que la estaba pasando no solo con su dolor externo, sino también con su dolor mental. “Me dijo tengo mi pene destruido y comenzó a llorar. Me dijo estoy prácticamente sin miembro. Se tomó unas fotos donde se veía que fue como un corte exagerado lo que el relataba, los dolores con las pastillas que no solucionaban, la infección durante varios días. Fue bastante duro para él la verdad”, mencionó Alexander Cano, hermano, compañero de cuarto y de vida.

Y es que todo empezó el día que un terrible dolor de espalda terminó en su aparato reproductor, según él, le arruinó la vida. Esa molestia hizo que John Ferney Cano pasara por muchos consultorios y exámenes de su EPS para diagnosticar lo que tenía. Buscó tanto que, esperanzado, decidió ir a una consulta privada pensando que tendría mejor atención. Allí conoció al urólogo Juan Guillermo Aristizábal.

Cuando lo revisó el especialista, le propuso hacerse la circuncisión, una intervención sencilla y que muchos hombres se han sometido a dicha cirugía sin mayores riesgos, pero no fue el caso de John que mencionó estar peor de salud después del procedimiento hasta el punto de convencerse que lo habían mutilado, y por ello, decidió cobrar venganza.

Cano empezó a tener una obsesión que le desarrollo comportamientos como anexar formulas médicas, radiografías, fotografías y describiendo su vida entera en una especie de novela. Fueron 362 páginas, en donde también dejó una sentencia de muerte.

“Enfermo y perturbado, y después de mucho rogar y de haber hecho lo que me dijeron que hiciera, todo ello en vano, he decidido que el individuo que mutiló vilmente mi miembro viril debe morir”, señalaba el libro.

"Me sorprendió porque fue muy impactante ver que mi hermano, perder su pudor de hombre para enseñarle a otro que es su hermano y que viera la gravedad de lo que tenía en el cuerpo. Él mencionó deseos de no querer continuar, se desmotivo mucho en toda la forma espiritual, en toda la energía física de él, se notaba que ya no rendía de la misma forma”, aseguró, Alexander.

Asimismo, se descubrió que su perfil de X, antes Twitter, se llamaba @el_triste que describe en ‘memorias de un loco sensible’ el libro que dejo, donde describe una dura infancia, un hogar pobre y las dificultades por las que tuvo que pasar, entre ellas, el infierno de su dolor y el causante, según él, de su desgracia.

Toda su familia -siete hermanos y padres- coinciden en que John estaba sufriendo, pero en ningún momento se consideró que él tuviera problemas mentales que afectaran de tal manera hasta quitarse la vida. Para el 2016, en su libro también advirtió la terrible molestia que le habían ocasionado. “La biopsia no arrojó ningún Liquen, con lo que puede constatar una vez más, otra mentira orquestada por mi mutilador, ese infame ser llamado Juan Guillermo Aristizábal Vásquez, mi torturador, un individuo que desprecio con todas mis fuerzas”, escribió John Cano.

“Él me comentó que lo único que recibió fue burlas, que el doctor se burló en su cara y me dijo que me fuera de su despacho, que no volviera y ahí fue donde el comenzó a sentirse traicionado... dijo yo te pague, me hiciste un mal procedimiento y ya no te haces responsable, pero ya tienes el dinero. Esto no se puede quedar así”, comentó su hermano a Los Informantes.

Le dejó a su hermano Alexander una carta de despedida, tuvo varias citas con el psiquiatra por su enfermedad mental porque vivía absolutamente obsesionado con su genital afectado y con quién le causo el sufrimiento. El día de los hechos, entró al consultorio del doctor, disparó a la asistente, seguidamente, al doctor y luego, se dirigió al baño para propiciarse un tiro y quitarse la vida.

Su familia está convencida que hubo mala práctica médica, que John en su investigación, y con todas las horas que estuvo informándose, logró encontrar el origen de su problema. “Me quedó con la idea en el corazón de que mi hermano siempre fue una persona que no quería hacerle daño a nadie, por más que digan que él era un asesino, que era un psicópata, que era sicario. También tengo que pedir disculpas a la familia del doctor, no es algo que una familia quiera para un ser querido. Es difícil”, concluyó Alexander, hermano de John Ferney Cano.