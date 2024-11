Fredy Guarín contó cómo el alcohol destruyó su matrimonio: “Perdí el objetivo de hogar”

El talento de Fredy Guarín con el balón es inigualable y esto lo llevó a formar parte de los mejores equipos del mundo. Fue una de las grandes figuras del fútbol colombiano, pero con la fama llegaron los excesos a su vida. En una entrevista con Los Informantes , lloró al revelar cómo el alcohol lo alejó de su familia, del deporte y casi le cuesta la vida.

Fredy Guarín perdió a su familia por los excesos

El oriundo de Puerto Boyacá inició su carrera deportiva a los 15 años, jugando en la segunda división con el Atlético Huila. Su talento pronto lo destacó a nivel nacional. A los 16 años, debutó en el fútbol profesional contra el Deportivo Cali.

>>> Fredy Guarín llora en Los Informantes por sus líos con el alcohol: "Pasé 10 días borracho"

Publicidad

Con esfuerzo y dedicación, logró la titularidad en la selección Colombia Sub-17 y, posteriormente, en la selección de mayores. Cada vez era más aclamado en el campo de juego, pero junto a la fama y el dinero, no supo controlar los excesos y el alcohol.

“Empezaron los goles y las clasificaciones a los mundiales. En mi primer partido ganamos 2 – 0, con un gol mío de media distancia, y ahí fue que me empecé a dar a conocer”, reveló.

Publicidad

>>>Fredy Guarín: estas han sido las mujeres con las que el futbolista ha tenido hijos

A los 18 años, ya estaba con su primera esposa, la reconocida modelo venezolana Andreina Fiallo. Estuvieron casados por más de 10 años y tuvieron dos hijos, Daniel y Danna. “Desde que nació [Daniel] empezaron cosas maravillosas. Había muchas preocupaciones porque era muy joven y por mi carrera, pero dije ‘bueno, voy para delante con mi pelado”, mencionó.

Fredy Guarín con sus hijos Daniel, Danna y Jacobo, fruto de dos relaciones amorosas diferentes Los Informantes

>>>Sara Uribe contó por qué se separó del futbolista Fredy Guarín: “La vida se me estaba yendo”

Su primer contrato con un club internacional fue con el Boca Juniors, en Argentina. Luego se trasladó a Francia para ponerse la camiseta del Saint-Étienne, acompañado de su primera esposa y su hijo mayor. Posteriormente, pasó al Porto de Portugal, donde afianzó su gran amistad con otras estrellas del fútbol colombiano.

Publicidad

Su éxito lo llevó a firmar con el Inter de Milán, pero en ese momento su vida personal estaba en declive. La extravagancia y el alcohol se fueron apoderando de él, a pesar de que creía saber controlarlos.

“Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, reveló Guarín, quien recordó que, con el tiempo, su familia se fue alejando de él, al igual que el deporte y sus compañeros.

Publicidad

>>>Esto fue lo que salvó a Fredy Guarín el día que intentó quitarse la vida: "Mi reacción fue mandarme"

El exfutbolista ya no llegaba a su casa, no compartía con su familia y tampoco asistía a los entrenamientos. "Me buscaba parche, el entorno, la champaña arriba y las mejores modelos. Yo tenía mi familia. Sabía que estaba fallando tanto en la responsabilidad laboral como la responsabilidad familiar”, aseguró.

Fredy Guarín portando la camiseta del Inter de Milán Archivo personal / Los Informantes

Entre 2016 y 2017, Fredy Guarín y Andreina Fiallo terminaron su relación. La separación se derivó por varios problemas personales entre la pareja, entre ellos, infidelidad y el impacto de los excesos en la vida del futbolista. “Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol, ya sentía que no había límites. Ya estaba metido del todo en el alcohol”, recordó.

Cabe mencionar que, para ese entonces, la separación coincidió con la llegada del deportista al fútbol profesional en China. Estando allí, Guarín confirmó su relación amorosa con la modelo y presentadora Sara Uribe.

Publicidad

Ambos se enfrentaron a críticas y señalamientos debido a los rumores de infidelidad al hacer público su amor. Fruto de su relación nació su tercer hijo, Jacobo.

>>>¿Juanfer o James? Quintero reveló qué lo diferencia del 10 de la selección Colombia

Publicidad

La lucha contra el alcoholismo y su camino a la rehabilitación

Luego de su paso por el club Shangai Shenhua en China, Fredy Guarín afirmó que se “degeneró alcohólicamente”. Llegó a sentirse el rey del planeta, viajando en su propio avión y llevando a sus amigos a fiestas.

Después de que se acabó su contrato en China, regresó a Sudamérica para jugar con el Vasco da Gama en Brasil. Se separó de su segunda esposa y, en medio de la pandemia del COVID-19, volvió el descontrol a su vida. Reconoció que podía tomarse hasta 70 cervezas en una noche y sin fútbol que lo detuviera empezó a subirle el nivel a los excesos.

“Me iba para favela, allá en Brasil, ya estaba con cualquier chica sin protección, me abandoné por completo, borracho me iba a buscar peligro, buscar adrenalina, a ver armas, movimiento, yo no media riesgo de nada”, confesó.

>>>Así es ‘El Cole’, el hincha más fiel de la selección Colombia: 35 años de pasión y patriotismo

Publicidad

Llegó a tal punto que una malla en el balcón de su apartamento en el piso 17 le salvó la vida cuando, en medio de su ebriedad, intentó saltar.

De regreso en Colombia, el país volvió a saber del futbolista, aunque no por sus logros en el campo de juego, sino por un polémico video en el que aparece esposado, borracho y ensangrentado, después de una discusión en la casa de sus padres.

Publicidad

Tras esos fatídicos episodios, Guarín aceptó su problema de alcoholismo y decidió iniciar un proceso de rehabilitación. Actualmente, está alejado de las canchas y lucha con fuerza contra sus adicciones.

El próximo año, Fredy Guarín será embajador en Estados Unidos de una estrategia de salud mental enfocada en combatir estas enfermedades entre los deportistas.