Gonzalo Valderrama reveló qué hizo con cenizas de su mamá, cuya relación lo dejó "rayado"

El pionero del stand up comedy en Colombia, Gonzalo Valderrama, ha enfrentado desde su niñez la pobreza, el abandono, el maltrato y la rabia, capítulos de su historia que lo han marcado de por vida. El artista habló enLos Informantes sobre la mala relación que tuvo con su madre y a quien precisamente le dedica su "raye".

“Mi madre, mega tema, dedicado a la inversa a ella. Desagradecimientos a María de Jesús Múnera por haberme aportado el raye justamente. Gracias al cual soy lo que soy. ¿Y qué es el raye? Básicamente heridas psicológicas y físicas, así sin parar durante 20 años”, mencionó Valderrama.

>>>La historia de Gonzalo Valderrama: de las sombras del dolor a la luz del humor

Él habla muy enserio cuando se trata de esa figura materna que le dejó más heridas que buenas cosas en su vida. Aunque es difícil de digerir esa idea, para Valderrama no es nada complicado hablar de esa relación y de la forma más cruda o más bien con ese humor que lo caracteriza.

Publicidad

Fue hijo de madre soltera y creció sin conocer qué era un hogar, pues desde pequeño estuvo de pieza en pieza. “El asunto es que con mi mamá fuimos inquilinos de inquilinato, entonces yo desde mis 5 años hasta mis 30 años conviví con unas 500 personas de todas las razas, credos, posturas políticas, orientaciones sexuales, procedencias. Hubo de todo”.

>>>¿Quién es Gonzalo Valderrama, el comediante que misteriosamente desapareció tres días?

Publicidad

Por eso el raye, es una fisura en el alma que impide las alegrías y la paz interior. "Es tan profunda la herida, que ya han sido tantas las patadas que ya ni duele. Como que el cerebro también se ayuda y se autoanestesia”, agregó.

Cuando su madre falleció, en septiembre del año pasado, Valderrama llevó sus cenizas al hueco donde él mismo se perdió, en el Parque Nacional, cuando tuvo un episodio de crisis. “Todavía lo estoy digiriendo, no la muerte, sino toda esa historia. Lo que dije con el ojo aguado y todo fue ‘por qué tenía que haber sido así’ y la boté. Es como un capítulo más como de esa relación tan particular que claramente marcó mi vida y me estigmatizó como casi el 90% de la humanidad esa relación tan particular que tenemos con los padres y, sobre todo, con la mamá”.

>>>Increíble historia de expolicía que intentó fugarse 25 veces de cárceles en Colombia

Sin duda fue una época amarga de su vida, pues recuerda los traumas con los que creció, que han sido a la vez la cruz y el insumo convertidos en arte. “El sentido del humor lo desarrollé seguramente por esa misma confrontación con la vida ruda y tuve que crear mecanismos de defensa”.

Publicidad

Gonzalo Valderrama encontró en la comedia su salvación

Después del episodio que vivió el 11 de febrero de 2016, cuando Valderrama tomó la decisión de desaparecer y acabar con su vida de inanición en un hueco en el Parque Nacional tras un brote psicótico, salió de ahí a los tres días para regresar y componer su vida.

>>>Crudo relato de sobreviviente del padre Marcial Maciel, depredador sexual de la Iglesia

Publicidad

La comedia siempre ha sido su aliado para sobrellevar su cargar personales y emocionales. Ahora, trabaja en su salud mental para encontrar el equilibrio, la paz y la risa. Además, se ha dedicado a sanar con terapia y otros modos de lucha.

Escribió dos libros, el último de ellos se llama ´Del raye a la rutina’, una guía de 360 páginas para sanar el dolor personal con el humor. Se presenta todos los martes en el teatro Petra, tiene el Club 21 de comedia y también 'open min', de la escuelita donde se gradúan pupilos que quieren seguir por el camino humorístico.