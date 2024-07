Increíble historia de expolicía que intentó fugarse 25 veces de cárceles en Colombia

Jorge Iván Gallegos, de 54 años, es un preso que intentó fugarse de la cárcel 25 veces, pero no lo logró en ninguno de sus intentos. No le importaba si era de máxima o mediana seguridad, solo se las ingeniaba para burlarse de los guardianes. Abrió rejas y candados no solo para sentirse un hombre libre, sino para demostrar su inocencia. Los Informantes conoció su historia en 2019.

El expolicía se lanzó a la fama y se convirtió en una leyenda entre los presos de Colombia cuando hizo lo que él llamó 'el vuelo del halcón' mientras estaba preso en la cárcel de Villavicencio. “Yo dediqué mi vida dentro de prisión a hacer lo que me gustaba, investigar cómo volarme de las cárceles colombianas”, aseguró Gallegos.

El hombre, oriundo de Manizales, fue condenado a 35 años de prisión por un crimen que siempre negó cometer. “Cuando a mí me condenan yo me prometo escapar, dije ‘yo no me quedo acá, yo me escapó’”, mencionó. No dudo un solo segundo en romper los muros que lo separaban de su esposa e hijos.

En los 10 años que estuvo preso, empezó a recorrer cárceles y desde entonces nunca se quitó de la cabeza la idea de salir como fuese de ahí. Un desafío que se propuso a vencer.

¿Qué pasó antes de que Jorge Iván Gallegos lo acusaran por un crimen?

Desde muy joven se dedicó a trabajar como policía y se ofreció para ser parte del bloque de búsqueda que perseguía a Pablo Escobar en una época en donde por matar policías, el Cartel de Medellín pagaba hasta $2 millones de pesos.

Estuvo en fuertes operativos que ponían en riesgo su vida, pero él luchaba hasta el final por capturar a los criminales del país. Uno de los momentos que más recuerda es cuando dieron con el paradero de John Jairo Arias, más conocido como alias Pinina y que fue acribillado en su apartamento en el Poblado, en Medellín.

Era tanto el miedo, la zozobra y las amenazas que decidió irse con su esposa fuera de la ciudad. Llegaron a Villavicencio para empezar una nueva vida, dejó su carrera para proteger y cuidar a su familia. Sin embargo, al año fue acusado por un crimen que, asegura, no cometió.

Desde entonces, pasó por 16 cárceles del país, de todas lo trasladaron por intento de fuga. “Yo no me aguantaba ninguna cárcel. Entrenaba como loco, entre 4 o 5 horas”. Se hizo el enfermo, se trepó las paredes, saltó muros, generó riñas, se vistió de mujer, se metió a una maleta y nada de eso le sirvió para salir de la prisión.

En otro de sus intentos por escapar de la cárcel se alió con un narcotraficante, quien le ayudó a preparar todo un operativo de escape, sin embargo, no contaba con un hecho que cambiaría de nuevo sus planes: el día que todo estaba calculado para que en el cambio de guardia Gallegos se escapará, llegó el comunicado de su libertad.

Ahora, vive solo, maneja un taxi y escribió un libro que relata la historia de sus 25 fugas, un hito que le dejó mucho dolor, pues perdió a su familia y sigue luchando por demostrar su inocencia.