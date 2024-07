¿Quién es Gonzalo Valderrama, el comediante que misteriosamente desapareció tres días?

Gonzalo Valderrama es un reconocido actor de teatro y televisión en Colombia, pero su mayor pasión sin duda está en la comedia. Un espacio donde ha podido sacar todas esas vivencias, el dolor y los traumas con los que creció.

Nació el 25 de agosto de 1969 en la ciudad de Bogotá, en el hospital La Hortúa. Es una persona que recuerda su niñez con el humor negro que lo caracteriza. La relación con su madre no es un tema del que no haya hablado, pues siempre aseguró que no fue una infancia normal como la tendría otro niño. Vivió junto a su madre soltera sin un hogar.

Estuvo en varios inquilinatos casi la mayoría de su vida. Su familia no tenía las condiciones económicas, pero él apoyaba en lo que fuera necesario. La ausencia de su padre fue un tema que lo marcó de por vida, sin embargo, lo conoció cuando tenía 10 años. Desde entonces, es una relación que intenta sanar.

Empezó a estudiar comunicación social y periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana cuando tuvo un brote psicótico que lo obligó a priorizar su salud mental. Valderrama ha tenido que enfrentar tanto desafíos personales, profesionales como físicos y mentales, pero ha utilizado su experiencia de vida para hablar sobre temas de salud mental y bienestar personal.

¿Cómo llegó Gonzalo Valderrama a la comedia?

Su paso por la universidad lo llevó a conocer el mundo de comedia. Empezó como cuentero sin saber que eso lo guiaría a convertirse en pionero del stand-up comedy en Colombia. Participó en el programa ‘Los comediantes de la noche’ y otra serie de telenovelas.

Recientemente, publicó un libro titulado ‘Del Raye a la Rutina’, donde explora cómo la comedia puede ser una forma de terapia y sanación personal. Allí, comparte sus experiencias personales como lecciones para futuros comediantes.

Además, es reconocido por su trabajo en talleres de comedia, en donde envuelve los conflictos personales y los convierte en rutinas fascinantes de stand-up.

En uno de los episodios del podcast ‘¡Qué locura!’, conducido por María Elvira Arango, visibiliza las experiencias de vivir con un trastorno mental y explica por qué un día salió de su casa para echarse a morir en un parque de Bogotá. Además, qué lo ayudo para superar esa crisis.