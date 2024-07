La historia de Gonzalo Valderrama: de las sombras del dolor a la luz del humor

Gonzalo Valderrama es un artista, un hombre sensible que, a pesar de los golpes y la soledad convirtió su sufrimiento en un acto de humor. Después de haber querido desaparecer para siempre se refugió en la comedia que ha sido su salvación. Su vida no ha sido ningún chiste, pero las risas se han vuelto su terapia. Los Informantesconoció el relato de su supervivencia.

“Desagradecimientos a María de Jesús Múnera por haberme aportado el raye justamente. Gracias al cual soy lo que soy. ¿Y qué es el raye? Básicamente heridas psicológicas y físicas, así sin parar durante 20 años”, mencionó Valderrama, cuando recuerda la relación que tuvo con su madre.

Valderrama habla muy enserio sobre esa figura materna que le dejó heridas, muchas de ellas que le costó sanar. Esos dolores cotidianos, la rabia, el abandono, el maltrato y el desamor son algunos de esos capítulos de la historia de su vida. El pionero del stand up comedy en Colombia tuvo una infancia difícil que lo dejó malherido y ahí entre su aflicción y miseria encontró la comedia.

“Ella murió recientemente en septiembre del año pasado y todavía lo estoy digiriendo. No la muerte, sino toda esa historia. Es como un capítulo más como de esa relación tan particular que claramente marco mi vida y me estigmatizó”, agregó.

Y es que es más que claro, la relación más cercana que tiene el ser humano en su vida son los padres, pero muchas personas no cuentan con estos lazos afectivos. Valderrama mencionó que el votó las cenizas de su madre en el hueco donde se perdió en el Parque Nacional cuando tuvo un episodio de crisis. “Lo que dije con el ojo aguado y todo fue ‘por qué tenía que haber sido así’ y la voté”.

Sin duda fue una época amarga de su vida, pues recuerda los traumas con los que creció que han sido a la vez la cruz y el insumo convertidos en arte. “El sentido del humor lo desarrollé seguramente por esa misma confrontación con la vida ruda y tuve que crear mecanismos de defensa”.

Valderrama nació el 25 de agosto de 1969 en la ciudad de Bogotá, en el hospital La Hortúa, y como escribe en su perfil, hijo de madre muerta, siempre con ese humor negro que lo caracteriza. Fue hijo de madre soltera y creció sin conocer que era un hogar, estuvo de pieza en pieza. “El asunto es que yo con mi mamá fuimos inquilinos de inquilinato, entonces yo desde mis 5 años hasta mis 30 años, conviví con unas 500 personas de todas las razas, credos, posturas políticas, orientaciones sexuales, procedencias”.

Por eso el raye, a una fisura en el alma que impide ninguna alegría, ni paz interior. El maltrato no solo fue en su casa, sino también en el colegio. Fue solo hasta los 10 años cuando conoció a su padre, un médico que tenía su propia familia, pero después se convirtió en una compañía importante para él.

El problema de salud mental de Gonzalo Valderrama tras sus cicatrices de vida

Las frustraciones fueron sumando hasta que la herida se hizo tan grande que Valderrama colapsó. Un brote psicótico lo envió a un hospital psiquiátrico y lo diagnosticaron con trastorno afectivo bipolar. Se hizo cargo de su problema de salud mientras intentaba darle un respiro a todo lo que cargaba personal y emocionalmente.

“Fundó un grupo de teatro, se llama FARC, federación de artistas recogidos de la calle”. Y lo dice sin chiste, pues ese largo camino de dificultades que tuvo que atravesar lo convirtió en pionero de stand up comedy. Era un humorista reconocido por su fama en el programa de ‘Los comediantes de la noche’ cuando una depresión muy profunda lo empujó a un lugar oscuro de donde no quería volver a salir.

El 11 de febrero de 2016, Valderrama dejó una nota de despedida a su esposa y desapareció. Fue noticia nacional, su rostro estaba por todos los medios de comunicación y las redes sociales enloquecieron buscándolo. “Yo dije ‘no, no resisto más, boto la toalla, me voy a meter en un hueco, a morirme de inanición’. Yo al tercer día estaba desesperado”.

Estuvo durante tres días, luego, decidió salir de ahí y regresar a componer su vida. Ahora, trabaja en su salud mental para encontrar el equilibrio, la paz y la risa. Se ha dedicado a sanar con terapia y otros modos de lucha, pero la más importante con la comedia.

Se presenta todos los martes en el teatro Petra, tiene el Club 21 de comedia y también open mic de la escuelita Valderrama donde se gradúan los pupilos que quieren seguir el camino humorístico. Ha escrito dos libros, el último se llama ‘Del raye a la rutina’, una guía de 360 páginas para sanar el dolor personal con el humor.

Sigue trabajando en los traumas que le dejaron los golpes y la relación tan cruel con su mamá. Su esposa y sus dos hijos son su razón para vivir, Valderrama ha vuelto a sonreír dentro y fuera del escenario.