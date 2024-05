La ostentosa vida de Griselda Blanco,la narcotraficante más temida por Pablo Escobar, llegó a las grandes pantallas con una serie de Netflix en la que su protagonista fueSofía Vergara, quien le dio vida a esta criminal en la década de los 80.

En medio del boom de esta serie, la Nena Arrázola visitó a la mejor amiga de Griselda Blanco, Cielo Marín, quien reveló detalles de la vida de la narcotraficante colombiana conocida con el alias de ‘La viuda negra’.

Fueron amigas muy cercanas, de esas que se vuelven hermanas, entre sus recuerdos mencionó el día en que estuvieron juntas en una cárcel de Estados Unidos. “A mí me cogieron con 200.000 dólares, nos encontramos (en la cárcel), pero yo no sé, la sacaron, se la llevaron para una estatal, me parece”, reveló Marín.

Además, señaló que Griselda podía movilizarse sin problemas en las ciudades de EE. UU., pues en ese entonces el negocio del narcotráfico no era detectado con facilidad por las autoridades. “Ella me pagaba para que le guardara ciertas cosas (drogas, armas). Ella tenía esa confianza. Fue cogiendo fama y ya se metió en grande”, aseguró.

Cielo contó los detalles más significativos de Griselda, entre ellos, la muerte de su primer esposo Carlos Trujillo. Aunque algunos decían que ella lo mató, y de ahí el apodo de 'La viuda negra', su amiga aseguró que la realidad fue que “llego un momento en el que el señor se enfermó y le dio un paludismo y fiebre... pero ella no lo mató, ellos se querían”.

Asimismo, habló de la maternidad de ‘La viuda negra’. De sus hijos Uber, Osvaldo y Dixon, el único que sobrevivió fue este último, quien vive aislado, con pocas visitas y sin ganas de hablar, los demás fueron asesinados en Medellín. También está Miguel Corleone Blanco, fue el último hijo de Griselda Blanco, fruto de su última relación pública, con Darío Sepúlveda.

Los escoltas de Griselda Blanco

La vida de Griselda estuvo marcada por la ambición, el poder, la tragedia y la ruina. Uno de los recuerdos más impactantes para Cielo Marín era el porqué de la fidelidad de los escoltas con los que la narcotraficante permaneció durante años: eran sordomudos.

Un tema que no se ha confirmado, pero Cielo lo describe así: “Los sordomudos era por el silencio, qué iban a decir, qué les iban a preguntar si no hablaban y eran mudos”.

Y es que eran apenas detalles de una mujer que detrás estaba pensando en cómo cuidar su negocio ilícito. Cielo también indicó que Griselda Blanco se hacía pasar por muerta, pues era parte de su estrategia para que no la detuvieran ni tuvieran pistas sobre su paradero. “El féretro de ella llegó, como si fuera muerta, entonces miraron en aduanas y todo eso y eran puros repuestos. (También) Se hacía pasar por enferma y se iba a la cardiovascular cuando estaba la Policía detrás de ella".

Los recuerdos de Cielo Marín aún le tocan al hablar de su íntima amiga, a veces entre risas y otras con el miedo de no revelar de más e incitar a que alguien quiera atentar contra su vida, una idea latente que se le pasa por la mente. Sin embargo, sabe que las vivencias de Griselda Blanco seguirán intrigando a la sociedad.