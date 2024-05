¿Griselda Blanco mató a su primer esposo? Esto reveló la mejor amiga de ‘La viuda negra’

La mejor amiga de Griselda Blanco, Cielo Marín, contó detalles sobre la vida de la narcotraficante conocida, entre otras, como ‘La viuda negra’. Fueron amigas muy cercanas, de esas que se vuelven hermanas y que pasan cosas buenas y malas. En entrevista con Los Informantes, recordó hasta el día en que estuvieron juntas en una cárcel de Estados Unidos.

>>> Griselda Blanco: la mejor amiga de la narcotraficante revela los secretos de ‘La viuda negra’

“A mí me cogieron con 200.000 dólares, nos encontramos (en la cárcel), pero yo no sé la sacaron, se la llevaron para una estatal, me parece”, reveló la mujer.

Incluso, cuando Cielo Marín empezó alejarse del mundo por el que las dos estaban encaminadas, Griselda le pedía a su amiga de la vida que le guardara cosas, entre ellas, armas, plata y drogas para sentirse tranquila de que no le iba pasar nada a su mercancía ilícita.

Además, Carlos Escobar quien fue esposo de Cielo, se convirtió en la sombra de Griselda, con él robaban joyerías, distribuían droga y pasaban largas temporadas en EE. UU. Griselda empezó desde muy joven a traquetear y poco a poco se abrió camino en el narcotráfico que era liderado principalmente por hombres.

Cielo vio tanta sangre, tantos disparos y tanta mafia, que a sus 76 años no ha logrado disimular el miedo y esos malos ratos que pasó por culpa de esa droga que aún tiene cautivado a este país.

¿Cómo murió el primer esposo de Griselda Blanco?

La Nena Arrázola, deLos Informantes, le preguntó a Cielo Marín sobre Carlos Trujillo, el primer marido de Griselda y si fue verdad que ella lo mató: “no, este señor le gustaba la caza y la pesca y se quedaba con el mojado y llegó un momento que el señor se enfermó y le dio un paludismo y una fiebre… pero ella no lo mató, ellos se querían”.

Por esa época ya habían nacido Uber, Osvaldo y Dixon, hijos mayores de Griselda, el único que sobrevivió fue Dixon, quien vive aislado, con pocas visitas y sin ganas de hablar, los otros dos fueron asesinados en Medellín.

Otras parejas de Griselda Blanco

Asimismo, durante la entrevista se revelaron aspectos poco conocidos de la vida amorosa de ‘La viuda negra’ , incluyendo su relación con Darío Sepúlveda y el nacimiento de su último hijo, Michael Corleone Blanco, un nombre que Grisela le puso por su obsesión con la famosa saga de ‘El Padrino’. "Fue un hombre que ella conoció en Pereira y pues era más joven que ella, se enamoró y él se dedicaba a eso desvalijar coches", comentó Cielo sobre Darío.

Sin duda, son miles las historia que se podrían sacar en una conversación sobre la vida de la mujer más temida por Pablo Escobar. Una vida que estuvo marcada por la ambición, el poder, la tragedia y la ruina.