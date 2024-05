Griselda Blanco: la mejor amiga de la narcotraficante revela los secretos de ‘La viuda negra’

La mejor amiga de Griselda Blanco, Cielo Marín, cuenta detalles sobre la narcotraficante conocida como ‘La viuda negra’. Desde su ascenso hasta su caída, los detalles de su vida son expuestos en una narrativa que desafía la imaginación.



Griselda Blanco fue la primera mujer en inundar de droga los Estados Unidos. Cielo Marín fue una de sus mejores amigas y es una de las pocas personas que sobrevive para contarlo. La Nena Arrázola la visitó y le reveló detalles de la vida de la narcotraficante colombiana conocida con el alias de ‘La viuda negra’.

Cielo y Griselda fueron de esas amigas en las buenas y en las malas porque inclusive estuvieron presas las dos en una cárcel de Estados Unidos. “A mí me cogieron con 200.000 dólares, nos encontramos, pero yo no sé la sacaron, se la llevaron para una estatal, me parece”, revela la mujer.



De carterista a narcotraficante podría ser el resumen escueto de la vida de ‘La viuda negra’, la patrona de la mafia que sacaba cocaína hacia Estados Unidos como si nada, así la recuerda Cielo Marín, quien era tan amiga de Griselda que se trataban como hermanas. Además, su marido era el chofer, socio y confidente de la mafiosa que llegó a tener el exclusivo dominio del narcotráfico cuando apenas despuntaba en Colombia por allá en los años 70.

Carlos Escobar, esposo de Cielo, también apoyó un papel crucial en la red de Griselda, brindando apoyo logístico y operativo para sus actividades ilícitas. "Ni habla inglés, ella nunca aprendió inglés", recuerda Cielo sobre Griselda, destacando su habilidad para prosperar en un mundo dominado por hombres e incursionar en Norteamérica.



"Aprendí eso sí, a traquetear y desde muy joven", menciona Cielo. "Ella empezó con poquito porque ya empezó fue con la marihuana. Mandaban era hombres en maletas, las traían en viajes y ya después fue que empezó a llegar eso de a poco".

Eso que llama Cielo es la cocaína y empieza a incomodarse un poco con la entrevista por hablar de este tema y revela que siente miedo por su seguridad.

La Nena Arrázola, de Los Informantes, le preguntó sobre Carlos Trujillo, el primer marido de Griselda y si fue verdad que ella lo mató: “no, este señor le gustaba la caza y la pesca y se quedaba con el mojado y llegó un momento que es el señor se enfermó y le dio un paludismo y una fiebre… pero ella no lo mató, ellos se querían”.

Uber, Osvaldo y Dixon, fueron los hijos mayores de Griselda, el único que sobrevivió fue Dixon, quien vive aislado con pocas visitas y sin ganas de hablar, los otros dos fueron asesinados.



La entrevista también revela aspectos poco conocidos de la vida amorosa de Griselda, incluyendo su relación con Darío Sepúlveda y el nacimiento de su último hijo, Michael Corleone Blanco. "Fue un hombre que ella conoció en Pereira y pues era más joven que ella, se enamoró y él se dedicaba a eso desvalijar coches", comentó Cielo sobre Darío.

Otro hecho llamativo en la vida de Griselda Blanco fue sin duda cuando se hacía pasar por muerta: “El féretro de ella llegó, como si fuera muerta, entonces miraron en aduanas y todo eso y eran puros repuestos”.

La vida de Griselda Blanco estuvo marcada por la ambición, el poder y la tragedia, es por eso, que su historia continúa intrigando a la sociedad.