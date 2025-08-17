Pico y placa en Bucaramanga del 18 al 22 de agosto: así aplicará la medida

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció el calendario de restricciones para vehículos particulares que estará vigente entre el lunes 18 y el viernes 22 de agosto de 2025. La medida, que busca disminuir la congestión vehicular en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, se mantiene bajo las reglas establecidas desde julio en el tercer ciclo del año.

El objetivo de esta normativa es disminuir la congestión vehicular en Bucaramanga y su área metropolitana, que incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta, especialmente en las horas de mayor tráfico. La medida se aplica de lunes a sábado para automóviles matriculados en Santander y sigue un calendario rotativo de dígitos.



Así aplicará la medida

Lunes 18 : no aplica medida del pico y placa por ser lunes festivo

: no aplica medida del pico y placa por ser lunes festivo Martes 19: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en 7 y 8 Miércoles 20: placas terminadas en 9 y 0

placas terminadas en 9 y 0 Jueves 21: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Viernes 22: placas terminadas en 3 y 4

El horario en días hábiles será de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que los sábados la franja se reduce de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Para este mes, la programación sabatina continuará con placas terminadas en 5 y 6.



Restricciones para placas foráneas

Los automóviles matriculados fuera de Santander también tienen limitaciones desde el 16 de julio. En este caso, la restricción se basa en la paridad del último dígito: un día circulan los pares y al siguiente los impares, alternando de forma continua.



Vehículos exentos

Existen excepciones para:



Taxis en servicio (únicamente en turno)

Vehículos oficiales o diplomáticos

Ambulancias, bomberos y otros de atención de emergencias

Vehículos de uso especial con permisos vigentes

Automotores con matrícula extranjera o bajo importación temporal

Motocicletas (no están incluidas en la medida)

Cualquier otro caso deberá contar con autorización expresa emitida por la autoridad de tránsito.



Sanciones por incumplimiento

Quienes infrinjan la medida se exponen a una multa de $711.750 y a la posible inmovilización del vehículo. Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a planificar los desplazamientos con anticipación para evitar sanciones y contribuir a la movilidad de la ciudad.

