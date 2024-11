Juan Miguel Saboyá, un joven de Tunja ha logrado lo que muchos solo sueñan. Con apenas 12 años, ha ganado múltiples concursos internacionales de piano y se ha convertido en el campeón nacional de cubo Rubik, resolviéndolo en tan solo 6.89 segundos. Su historia es un testimonio de que el éxito se construye con esfuerzo y disciplina.

Un talentoso del piano

Desde muy pequeño, Juan Miguel mostró un talento excepcional para la música. A los 7 años, ganó el Concurso Internacional de Piano Carmel Klavier, y, a los 8, ocupó el tercer lugar en el Concurso Mundial de Piano de Paderewski en memoria de Polonia. A los 11 años, se coronó ganador del Concurso de Jóvenes Solistas de la Sinfónica de Colombia y recientemente triunfó en el Concurso Nacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga.

"A mí me gusta mucho expresar como los sentimientos que siento mientras toco el piano, saco mis sentimientos y los expreso en el piano, cierro los ojos”, aseguró Saboyá.

Este joven músico no solo interpreta a los grandes compositores clásicos como Beethoven, Mendelssohn y Chopin, sino que también incorpora ritmos colombianos como pasillos y bambucos, demostrando una versatilidad impresionante.

Juan Miguel Saboyá, un niño que demuestra que la disciplina es clave en cualquier destreza Foto: Los Informantes

El arte del cubo Rubik

Además de su destreza musical, Juan Miguel es un experto en resolver el cubo Rubik. Con una memoria asombrosa, ha memorizado más de 2 mil algoritmos y ha creado algunos nuevos para mejorar su tiempo. Gracias a su habilidad se convirtió en el campeón nacional y poseedor del récord en Colombia, superando a competidores de todas las edades.

"Súper emocionado cuando compito porque puedo batir más récords”, comentó el joven a Los Informantes .

Juan Miguel puede armar un cubo Rubik en 6.89 segundos, lo que lo convierte en el campeón nacional y actual poseedor del récord en Colombia. Este logro es el resultado de horas y horas de práctica, demostrando una vez más que la disciplina es clave para alcanzar el éxito.

Su dedicación al piano

Juan Miguel vive en Tunja y fue un piano el que lo inspiró desde muy pequeño. “El piano siempre lo he tenido en toda mi vida, mi mamá me ponía canciones de muy chiquito y entonces mi abuelito materno me regaló una organetica y entonces yo explorando, tocando así haciendo clústers que son como notas al azar”, aseguró.

De hacer ruido con esa pequeña organeta pasó a tocar obras de Mendelssohn y Chopin en el piano de cola que tiene en el estudio de su casa donde practica hasta el cansancio.

La disciplina de un campeón

“Juan Miguel es un niño que sí es un niño y juega mucho, pero es una persona que es muy disciplinada y sistemática en su estudio, entonces él pasa horas y horas durante meses y años practicando el tema del cubo Rubik al igual que con su piano”, aseguraron sus padres.

Era muy pequeño cuando sus papás notaron que tenía un don muy especial y no solo para la música, sino también para otras destrezas, incluido el cubo Rubik.

A los 12 Años, Juan Miguel Saboyá brilla en el piano y el cubo Rubik Foto: Los Informantes

Juan Miguel podía pasar horas y días enteros hasta descubrir la forma de ser el mejor con este rompecabezas. Su dedicación y pasión por el piano y el cubo Rubik demuestran que, con esfuerzo y disciplina, cualquier meta es alcanzable. Este joven talento colombiano sigue deslumbrando al mundo y promete seguir cosechando éxitos en el futuro.

Un futuro prometedor

A su corta edad, Juan Miguel Saboyá entiende mejor que muchos que en la vida no se trata solo de tener talento ni de ser apasionado ni siquiera de querer ser el mejor. Se trata de saber que lo que uno quiere solo llega con trabajo, esfuerzo y mucha disciplina, no hay atajos.

“A mí me apasionan mucho las cosas, o sea, en el piano, en los cubos, en todo lo que me meta me apasiona mucho, pero es más como la disciplina porque si uno tiene mucho talento, pero no tiene disciplina entonces nada”, relató.

La historia de Juan Miguel Saboyá es inspiración. Su dedicación y pasión por el piano y el cubo Rubik demuestran que, con esfuerzo y disciplina, cualquier meta es alcanzable.

Este joven talento colombiano sigue asombrando y promete seguir cosechando éxitos en el futuro.