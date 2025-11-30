En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VOLCAN PURACÉ
AIRBUS
MADURO - TRUMP
DUA LIPA EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Sobrino de Pablo Escobar revela cómo fue estudiar en un colegio exclusivo para hijos de mafiosos

Sobrino de Pablo Escobar revela cómo fue estudiar en un colegio exclusivo para hijos de mafiosos

Daniel Escobar, sobrino nieto del capo Pablo Escobar, habló de la surrealista vida escolar que vivió en Medellín durante su infancia donde los guardaespaldas armados esperaban afuera de las aulas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad