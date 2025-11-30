En vivo
POLÍTICA

Así está la aprobación del presidente Gustavo Petro, según encuesta Invamer Colombia Opina

En los resultados de la encuesta de noviembre también se concluyó que el 34,4% de los consultados indicó que las cosas en Colombia van por buen camino. En agosto, era el 31%.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 30 de nov, 2025
