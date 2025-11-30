Así está la aprobación del presidente Gustavo Petro, según encuesta Invamer Colombia Opina

En los más recientes resultados de la encuesta Invamer Colombia Opina del mes de noviembre, revelados por Noticias Caracol y Blu Radio este domingo, los colombianos fueron consultados acerca de la aprobación del presidente Gustavo Petro, quien ya se encuentra en el último año de su mandato. También, respondieron si creen que las cosas van por buen o por mal camino, y sobre cuál creen que es el principal problema del país actualmente.

Ante la pregunta 'En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como Presidente de Colombia?', la aprobación se ubicó en el 37,7%, lo cual representa una pequeña diferencia con respecto a los resultados del mes de agosto, cuando obtuvo un 37%.



Ahora bien, la desaprobación se ubicó en el 56,7%, es decir, tuvo una disminución con respecto a agosto, cuando el porcentaje fue de 58%.



La encuesta también les preguntó a los colombianos si 'En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o mal camino?'. El 34,4% de los encuestados indicó que van por buen camino, mientras que el 59,8% indicó que van por mal camino, y el 5,7% respondió 'No sabe, no responde'. En agosto, quienes pensaban que las cosas iban por buen camino era el 31%, y por mal camino 64,4%, mientras que el 4,6% respondió 'No sabe, no responde'.

Ante la pregunta 'En su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento?', el 35,3% respondió que es el Orden Público, lo cual representa un aumento frente a agosto, cuando esta opción tuvo un porcentaje del 32,8%. Por otro lado, el 19,2% indicó que el principal problema es el Desempleo/Economía, y el 11,8%, que es la corrupción. A estas opciones les siguen Necesidades Básicas, con 10,9%; Otras problemáticas, con 10,6% y Mala función del gobierno/Sistema político, con 9,4%.

Esta entrega de Invamer, según la ficha técnica, tuvo un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 148 municipios (26 capitales y 122 no capitales), dentro de los cuales se tuvieron en cuenta los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025. El margen de error de diseño es de 1,81% a nivel general, con un nivel de confianza de 95%.

Conozca los detalles de la encuesta y la ficha técnica en el siguiente documento: