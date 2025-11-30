En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
¿Quién ganaría en escenarios de segunda vuelta entre punteros de encuesta Invamer? Datos y análisis

A seis meses de la primera vuelta, que tendrá lugar el 31 de mayo de 2026, Invamer presenta los resultados de su encuesta Colombia Opina para Noticias Caracol y Blu Radio. Cepeda, De la Espriella y Fajardo que lideran la encuesta. ¿Cómo les iría en tres escenarios hipotéticos de segunda vuelta?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.
Colprensa

