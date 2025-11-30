¿Quién ganaría en escenarios de segunda vuelta entre punteros de encuesta Invamer? Datos y análisis

El senador Iván Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo encabezan los resultados de la encuesta de Invamer Colombia Opina para Noticias Caracol y Blu Radio que indaga por la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del 2026 y otros temas de realidad nacional. Los resultados de la encuesta, que acoge a una treintena de aspirantes a la Presidencia, se presentan este domingo 30 de noviembre, a seis meses de la primera vuelta presidencial -que, según el calendario electoral de la Registraduría Nacional, será el 31 de mayo de 2026- y luego de tres meses de la veda electoral impuesta por la nueva ley de encuestas.

El universo de la encuesta son "hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020". Se hicieron 3.800 encuestas distribuidas en los 148 municipios del país (26 capitales y 122 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025. El margen de error de diseño es de 1,81% a nivel general con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en cada página del informe, que se puede consultar en su totalidad al final de este artículo.



Una primera vuelta con los tres aspirantes que puntean

En el sondeo inicial, con la treintena de candidatos, Cepeda obtiene 31,9%; De la Espriella, 18,2%, y Fajardo, 8,5%. Pero la encuesta de Invamer Colombia Opina plantea un escenario de primera vuelta únicamente con esos tres aspirantes que puntean. A la pregunta "Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?", los colombianos respondieron:

Iván Cepeda: 45,6%

Abelardo de la Espriella: 25,6%

Sergio Fajardo: 24,9%

Voto en blanco: 3,8%



Para Martín Orozco, gerente general de Invamer, de estos resultados se puede interpretar que, respecto al sondeo que mide los 30 aspirantes iniciales, "claramente Iván Cepeda crece (en porcentaje), pero quien más recoge (votos) entre Abelardo y Fajardo de ese resto de candidatos es Fajardo, aunque Cepeda también recoge bastante".



En términos políticos, y teniendo en cuenta que aún faltan seis meses para la primera vuelta, María Alejandra Villamizar, periodista y analista de Noticias Caracol, explicó que este resultado "representa todo el universo de izquierda, derecha y centro": Cepeda, quien congresa a todos los sectores afínes al presidente Gustavo Petro; de la Espriella, a quien describió como un outsider que ha cobrado relevancia desde hace unas semanas, y Fajardo, "quien representa esa política tranquila, no está en la polarización de izquierda y derecha, y es la opción de la tercería". No obstante, Villamizar considera que De la Espriella podría crecer más si se suman más apoyos de la derecha, mientras que en el caso de Cepeda podría aumentar su ventaja si se suman otros sectores de izquierda y centro.

Los escenarios en segunda vuelta

Invamer eligió a los tres aspirantes que puntean los resultados para plantear un posible escenario en segunda vuelta y cómo votarían los colombianos consultados. Son, entonces, escenarios que enfrentan entre sí a Cepeda, De la Espriella y Fajardo.

Escenario 1: Iván Cepeda vs. Abelardo de la Espriella: a la pregunta "Si se diera una segunda vuelta para las elecciones de Presidente de Colombia, y los candidatos fueran los que le voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted?", los colombianos consultados respondieron:

Iván Cepeda: 59,1%

Abelardo de la Espriella: 36,2%

Voto en blanco: 4,6%

Escenario 2: Iván Cepeda vs. Sergio Fajardo: a la pregunta "Si se diera una segunda vuelta para las elecciones de Presidente de Colombia, y los candidatos fueran los que le voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted?", los colombianos consultados respondieron:

Iván Cepeda: 48,9%

Sergio Fajardo: 46,4%

Voto en blanco: 4,8%

Escenario 3: Sergio Fajardo vs. Abelardo de la Espriella: a la pregunta "Si se diera una segunda vuelta para las elecciones de Presidente de Colombia, y los candidatos fueran los que le voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted?", los colombianos consultados respondieron:

Sergio Fajardo: 51,7%

Abelardo de la Espriella: 38,9%

Voto en blanco: 9,4%

Consulte aquí los resultados de la encuesta completa y la respectiva ficha técnica:



Resultados encuesta Invamer Colombia Opina by lauravalemh

