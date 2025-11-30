Trump confirma que tuvo una conversación telefónica con Maduro: esto dijo

Donald Trump confirmó el domingo que habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien lo acusa de usar la lucha antidrogas como pretexto para desplegar importantes recursos militares en el Caribe con el objetivo de derrocarlo.

"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", dijo el presidente estadounidense sobre la conversación que mantuvo con Maduro, de la cual el diario The New York Times fue el primero en informar.

Noticia en desarrollo...