En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VOLCAN PURACÉ
AIRBUS
MADURO - TRUMP
DUA LIPA EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump confirma que tuvo una conversación telefónica con Maduro: esto dijo

Trump confirma que tuvo una conversación telefónica con Maduro: esto dijo

La conversación telefónica, según reveló The New York Times, fue para explorar un posible encuentro entre ambos mandatarios, en medio de la presión de Estados Unidos cerca a territorio venezolano.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Trump está considerando hablar por teléfono con Maduro, según Axios
WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad