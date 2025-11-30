Noticias Caracol responde a las dudas que ha sembrado Petro frente a los archivos de Calarcá

Tras la revelación de Noticias Caracol del contenido de los computadores incautados a alias 'Calarcá', el presidente Gustavo Petro ha dado todo tipo de respuestas a lo largo de la semana. Cuestionó el origen de la información con teorías que iban desde supuestos informes de inteligencia, pasando por la supuesta injerencia de la CIA y, la más reciente, la mano de la inteligencia artificial.

Este es uno de los argumentos que esgrimió el pasado viernes 28 de noviembre durante una alocución presidencial: "Hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión. Estoy asumiendo información que es pública, no la investigación que debe hacer la Fiscalía. Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats. Eran conversaciones construidas artificialmente puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats. Y es el segundo tema, que es de desconfianza".



El Presidente afirmó que hubo un cotejo de los chats, lo cual no es posible porque para realizar un análisis de esas características tendría que tener el material original que está en poder de la Fiscalía. Más adelante, el mandatario cambió la versión y dijo que se refería a la forma en que fue presentado el informe: "Lo que dije es que los pantallazos de conversaciones de chat que presentó Caracol TV no son imágenes de verdaderos chats".



Las ilustraciones utilizadas en nuestro informe no alteraron el contenido de los chats, los cuales son una reproducción exacta de las extracciones forenses hechas sobre el material incautado durante el retén. Y no solo eso, el contenido fue contrastado con más de 15 fuentes, entre ellas, integrantes de las propias disidencias de 'Calarcá' que corroboraron su veracidad. Además, estuvo sometido a cadena de custodia y su autenticidad fue reconocida por la propia Fiscalía General, que mencionó en su momento lo siguiente:

"Con ocasión de las verificaciones realizadas el día de hoy en Medellín, que revelan la existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados, y que no viene siendo objeto de las pesquizas, la fiscal general Luz Adriana Camargo dispuso la intervención inmediata del delegado contra la criminalidad organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del ejército nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales".



Lo que se mencionó sobre la liberación durante retén de 'Calarcá'

En esa misma alocución, el Presidente faltó a la verdad al señalar lo siguiente: "Acá voy al tema de Caracol Televisión, de diferentes temas que salieron públicamente, y me preocupa uno fundamentalmente. Allí sabemos que x personaje, que no sabemos si son propiamente de las conversaciones incautadas al señor 'Calarcá' en el momento de su captura, de todos los miembros de la captura, miembros de la organización que siguen hoy capturados, solo él tenía el estatus de gestor de paz. Se han mantenido conversaciones para: uno, sacar menores de edad; dos, que se respete a las comunidades donde se asientan; tres, de salvar la selva amazónica, y de esto ya hablaremos la semana entrante (...) Lo cierto es que todas las personas que fueron capturadas allí, siguen capturadas. Han declarado, han entrado al proceso judicial pero no nos explicamos por qué duraron 16 meses desde los hechos para entregarle la información a la Fiscalía y hacerla pública".

La verdad no es como la afirmó el Presidente. 'Calarcá' no fue el único liberado durante el retén del 23 de julio de 2024. Con el argumento de que eran gestores de paz también quedaron en libertad la compañera de 'Calarcá', Diana Rey, alias Erika; Juan Antonio Agudelo, alias Urías Perdomo y Erlinson Echavarría, alias Ramiro. Este último, con denuncias graves por reclutamiento y fusilamiento de niños. La captura de ellos ocurrió en flagrancia portando armas, dinero y movilizando un menor de edad reclutado. Producto de esta operación, quedaron incautados más de un centenar de dispositivos electrónicos, entre estos, memorias USB, computadores y teléfonos celulares. Reiteramos que la información publicada por noticias caracol tiene origen en esos dispositivos.

La cercanía del general Huertas con las disidencias de alias Calarcá

En los documentos publicados por Noticias Caracol se mencionó la cercanía del general Juan Miguel Huertas con las disidencias de 'Calarcá': "Camarada, cordial saludo, camarada con el muchacho que fui yo allá hace ocho días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal".

Frente a Huertas, el presidente Petro señaló: "Me puse a pensar qué podría estar sucediendo, y resulta que ahí aparece una conversación en donde aparece mencionado el general Huertas y se le hace ver cómo el gobierno de Petro esta siendo infiltrado por 'Calarcá' a través del general Huertas. Bueno, tengo que informarles que el general Huertas no hacía en ese momento parte de mi gobierno de Colombia. Fue general en el gobierno pasado y lo sacaron del Ejército en el gobierno pasado, en el año 2021. Para el 2022, 2023, 2024, 2025, el general Huertas no hacia parte de nuestro gobierno. Por qué entonces en esos hechos que acontecieron el año pasado y antepasado se le coloca en esas conversaciones y se le asigna ese hecho como si nuestro gobierno estuviera infiltrado".

El informe publicado por Noticias Caracol fue claro en afirmar que las menciones a la relación de Huertas y las disidencias ocurrieron mientras estuvo retirado en los años 2023 y 2024. El Presidente omitió mencionar que huertas hizo parte de su campaña junto con otros dos generales, y posteriormente, como lo dice el informe, fue un asesor a la sombra del ministerio de defensa, la inteligencia militar y la DNI. Es decir, que había una conexión con el gobierno desde antes de que Petro lo reintegara al servicio activo el pasado mes de agosto.

El mandatario fue más allá y trató de sembrar la duda sobre los documentos que mencionan a Huertas: "¿Existe la palabra Huertas, en el espejo, en las conversaciones grabadas o en los escritos por chat del señor 'Calarcá' incautados? Porque si no existe la palabra Huertas estamos ante otro problema".

La palabra Huertas sí está mencionada en los documentos que la Fiscalía ha reconocido que tiene en su poder. Como en esta carta enviada a alias 'Calarcá' por uno de sus hombres, la cual dice: "El general Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del Ejército por no cumplir la orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla. Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general Zapateiro, quien fue quien lo destituyó y lo sacó... que el prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague".

El otro personaje al que hizo referencia Gustavo Petro en su alocución es Wilmar Mejía, el profesor de educación física que en menos de dos años pasó de ser un informante a director de inteligencia de la DNI. "Me gustaría saber en la Procuraduría, que lo ha suspendido, cuando no era agente del estado en este momento, y a Wilmar que le falsifican la voz y lo suspenden... Lo suspenden (...) Y se explica por qué se demoraron 16 meses y es que podríamos tener el indicio de una fuerte infiltración de alto nivel en las operaciones que ha desarrollado el Gobierno y el Ejército Nacional (...) demorar 16 meses nos afectó operacionalmente, y que decirlo ahora en elecciones nos afecta políticamente.

El informe de Noticias Caracol nunca publicó audios atribuidos a Mejía. El Presidente de la República deliberadamente trata de confundir, pues los audios a los que hace referencia fueron publicados por otro medio de comunicación y no tiene nada que ver con nuestro informe periodístico, frente al cual ratificamos integralmente su contenido.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL

