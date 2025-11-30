En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VOLCAN PURACÉ
AIRBUS
MADURO - TRUMP
DUA LIPA EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección UNIDAD INVESTIGATIVA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / UNIDAD INVESTIGATIVA  / Noticias Caracol responde a las dudas que ha sembrado Petro frente a los archivos de Calarcá

Noticias Caracol responde a las dudas que ha sembrado Petro frente a los archivos de Calarcá

Uno a uno, con las pruebas presentadas en el informe de los archivos secretos de alias Calarcá, la Unidad Investigativa reafirma lo denunciado sobre las menciones a un general y a un alto funcionario de la Dirección de Inteligencia, y responde al Presidente de la República, que ha puesto en duda la veracidad de las revelaciones.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
General Huertas, alias Calarcá y

Publicidad

Publicidad

Publicidad