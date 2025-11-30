Cepeda, De la Espriella y Fajardo puntean encuesta Invamer de intención de voto para elecciones 2026

Este domingo 30 de noviembre, a seis meses de la primera vuelta presidencial -que, según el calendario electoral de la Registraduría Nacional, será el 31 de mayo de 2026-, se conocieron los resultados de la encuesta de Invamer Colombia Opina para Noticias Caracol y Blu Radio que indaga por la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del 2026. La encuesta acoge a una treintena de aspirantes a la Presidencia.

El senador Iván Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo encabezan la lista de resultados. Les siguen el exsenador Miguel Uribe Londoño, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y Vicky Dávila, ex directora de la revista Semana.

El universo de la encuesta son "hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020". Se hicieron 3.800 encuestas distribuidas en los 148 municipios del país (26 capitales y 122 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.



El margen de error de diseño es de 1,81% a nivel general con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en cada página del informe, que se puede consultar en su totalidad al final de este artículo.



Hay que aclarar que muchos de los candidatos incluidos en la encuesta aún no cuentan con avales. Algunos de ellos, de hecho, aún están recogiendo firmas para la inscripción oficial de su candidatura, un plazo que finaliza en alrededor de dos semanas.



Los resultados de la encuesta Invamer

A la pregunta “Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?”, los consultados respondieron:

Iván Cepeda: 31,9%

Abelardo de la Espriella: 18,2%

Sergio Fajardo: 8,5%

Miguel Uribe Londoño: 4,2%

Claudia López: 4,1%

Vicky Dávila: 3,7%

Juan Carlos Pinzón: 2,9%

Germán Vargas Lleras: 2,1%

Santiago Botero: 1,8%

Juan Manuel Galán: 1,6%

Anibal Gaviria: 1,3%

Enrique Peñalosa: 1,1%

María Fernanda Cabal: 1,1%

Paloma Valencia: 1,1%

Camilo Romero: 1%

Luis Gilberto Murillo: 0,9%

Luis Carlos Reyes: 0,8%

Carlos Caicedo: 0,8%

Efraín Cepeda: 0,7%

Paola Holguín: 0,7%

Roy Barreras: 0,6%

David Luna: 0,6%

Mauricio Cárdenas: 0,6%

Juan Daniel Oviedo: 0,5%

Maurice Armitage: 0,5%

Felipe Córdoba: 0,5%

Mauricio Gómez Amín: 0,4%

Mauricio Lizcano: 0,3%

Daniel Palacios: 0,2%

Juan Fernando Cristo: 0,2%

Voto en blanco: 4,5%

Otros*: 2,5%

*Nota: las personas que fueron mencionados en “Otros” son: Juan Guillermo Zuluaga, Hector Olimpo, Juan Carlos Cárdenas, por el que diga Gustavo Petro, por el que diga Álvaro Uribe y Carolina Corcho.

Consulte aquí los resultados de la encuesta completa y la respectiva ficha técnica:



Resultados encuesta Invamer Colombia Opina by lauravalemh

