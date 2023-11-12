Tragedia Chapecoense: Un doloroso accidente que estremeció a todo un continente

Cuando faltaban solo 13 kilómetros para aterrizar en el aeropuerto de Rionegro en Medellín, por falta de combustible, el vuelo 2933, que venía cargado de ilusiones con el equipo Chapecoense para jugar la final de la copa Suramericana, es la tragedia deportiva más grande en la historia del continente. Como no los olvidamos, Los Informantes viajó a Brasil y recordó con Jackson Follmann, uno de los pocos sobrevivientes esa noche terrible que lleva grabada en la piel.

“Estábamos teniendo un vuelo súper tranquilo, algunos venían durmiendo, otros jugando con sus celulares o a las cartas. Y de la nada los motores y las luces se apagan y se hace el silencio. Me recuerda mucho a ese ruido de alguien que está volando y de pronto... solo escuchábamos el sonido del viento, del aire. Nadie dijo nada”.

No hay una situación más pavorosa y sin salida que estar en un avión que de pronto empieza a perder altura por emergencia en la inmensidad del espacio y lo azaroso de la noche. No se puede hacer nada y se tiene plena conciencia de que lo que sigue es la muerte.



“Y usted se encuentra en una situación en la que sabe que algo muy grave está pasando, pero al mismo tiempo no puede creerlo”. Jackson Follmann tenía 24 años cuando vivió y sobrevivió al siniestro de un avión que se vino abajo. Ocurrió hace 7 años, exactamente el 28 de noviembre de 2016 a las 8:58 de la noche en La Unión, Antioquia.

"Es una historia real de una persona real, con un poco de hierro en el cuerpo, que cuenta su testimonio de la mejor manera posible. Llorando, riendo y siendo muy sincero".

Con una pierna menos y una vida reconstruida, esta es la primera vez que este exjugador de fútbol cuenta para Colombia desde São Paulo, Brasil, los escalofriantes pormenores de la tragedia del Chapecoense.

“Era un grupo diferente y muy unido, todos éramos amigos y colegas. Quien iba de salida apoyaba mucho a ese que estaba entrando y era sin vanidades. Eso hizo que el equipo alcanzara grandes triunfos, jugando en igualdad de condiciones con muchos equipos grandes”.

Chapeco es un pequeño municipio al sur de Brasil, su población no supera los 300 mil habitantes y su club de fútbol en 2016 causaba furor en la liga profesional. Un pequeño equipo que llenaba los más grandes estadios. “Aquí en Brasil es raro encontrar un equipo en la liga profesional representando una ciudad pequeña”, dice.

