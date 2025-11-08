Hallan sin vida a Carlos Andrés Rozo, bombero desaparecido durante búsqueda de menor en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio a conocer que, luego de intensas labores de búsqueda, fue hallado sin vida el bombero Carlos Andrés Rozo, del municipio de El Colegio, quien había desaparecido en el sector Puente Río Chiquito, en la vereda Cerinza en el municipio de Gutiérrez, mientras participaba en la búsqueda de una menor de edad: Shairin Tovar Quintero.

Según Rey, "el cuerpo fue localizado en el sector Peñalisa, al cual la única manera de acceder para efectuar el rescate es por vía helicoportada". El gobernador confirmó que las autoridades ya adelantan las gestiones para poder contar con ese mecanismo de rescate.

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó el pasado jueves que, hacia las 11:45 a.m., durante las labores de búsqueda de la menor desaparecida desde el 3 de noviembre, se presentó un incidente en el Río Blanco. Según relataron, en el desarrollo de las operaciones, el subteniente Carlos Andrés Rozo, quien era comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio e integrante del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático de Bomberos Cundinamarca, "fue arrastrado por la corriente mientras adelantaba maniobras en la zona".



En ese momento se anunció que se mantenía las labores de búsqueda de la unidad con el apoyo de diferentes cuerpos de bomberos y organismos de primera respuesta de Cundinamarca y del departamento del Meta.



Desde Bomberos informaron que la búsqueda de la menor sigue en pie.

Personas cercanas al subteniente Rozo destacaban su calidad humana. "Durante años has estado siempre dispuesto a dar lo mejor de ti, sirviendo con entrega y corazón a nuestra comunidad y a todos los que te rodean. Has sido guía, compañero y apoyo para muchos, y puedo decir con orgullo que yo soy una de esas personas que ha sentido tu ayuda y tu preocupación sincera en los momentos difíciles", dijo uno de sus allegados en redes sociales en momentos en los que se adelataba la búsqueda.

