En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ATAQUE DE EE. UU. EN EL CARIBE
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Historia de colombiana que conquistó a dos hermanos de Michael Jackson y vivió 22 años en su mansión

Historia de colombiana que conquistó a dos hermanos de Michael Jackson y vivió 22 años en su mansión

La bogotana Alejandra Jackson fue cuñada del Rey del Pop en dos ocasiones distintas y es la madre de cinco niños que llevan el famoso apellido, entre ellos, Jaafar Jackson, quien protagonizará la película biográfica 'Michael'.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Sobrinos colombianos de Michael Jackson

Publicidad

Publicidad

Publicidad