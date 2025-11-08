En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO TUNJA
CARLOS ANDRÉS ROZO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 8 de noviembre: los números ganadores

Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 8 de noviembre: los números ganadores

Los sorteos de Baloto y Revancha volverán a reunir a miles de jugadores en Colombia con millonarios acumulados, $29.000 millones en Baloto y $7.000 millones en Revancha. Siga la transmisión EN VIVO.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 8 de noviembre: los números ganadores
Estos son los ganadores -
Baloto - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad