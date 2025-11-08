Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 8 de noviembre: los números ganadores

Este sábado 8 de noviembre de 2025, los juegos de azar Baloto y Revancha vuelven a capturar la atención de millones de colombianos con una nueva edición de su sorteo nocturno, que se transmitirá en vivo a las 11:00 p. m., a través de los canales oficiales y plataformas digitales de la entidad operadora. Ambos juegos, reconocidos por su trayectoria mantienen en expectativa a los apostadores que esperan conocer si esta noche la suerte estará de su lado.

Además de generar millonarios en todo el territorio colombiano, Baloto y Revancha cumplen una importante labor social. Una parte de los recursos obtenidos en cada sorteo se destina al financiamiento del sistema de salud, contribuyendo al fortalecimiento de los programas públicos en beneficio de miles de ciudadanos.



¿Cuales son los premios acumulados de la jornada?

Para esta edición, Baloto ofrece un acumulado de $29.000 millones, mientras que Revancha cuenta con un pozo de $7.000 millones. Estos montos se incrementan progresivamente cada semana en caso de que no se registre un ganador del premio mayor, lo que mantiene el interés y la participación de las personas que buscan volverse millonarios en todo el territorio nacional.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha sorteo sábado 8 de noviembre de 2025

Baloto



Revancha



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

El funcionamiento de Baloto es sencillo, cada jugador deberá elegir cinco números entre el 1 y el 43, junto con una Superbalota, que se selecciona entre el 1 y el 16. Para ganar el premio mayor, será necesario que el jugador acierte la combinación completa, aunque el juego también entregará premios secundarios a quienes logren aciertos parciales, con o sin la Superbalota.

Por su parte, Revancha será una segunda oportunidad incluida en el mismo tiquete, quienes deseen participar solo deberán marcar la casilla correspondiente y pagar un valor adicional. Este sorteo cuenta con su propio acumulado, independiente del de Baloto, brindando así dos oportunidades de ganar en una misma noche.



¿Ganó? Esto es lo que debe hacer para reclamar su premio

Es muy importante que los ganadores conserven el tiquete en perfecto estado, ya que es el único comprobante válido para realizar el cobro. Cabe destacar que todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales establecidas por la ley colombiana, y el proceso de verificación puede tardar algunos días hábiles. Asimismo, los ganadores cuentan con un plazo de 365 días calendario a partir de la fecha del sorteo para realizar el cobro. Pasado ese tiempo, los recursos no reclamados se transfieren al sistema de salud pública nacional.



Premios inferiores a $5 millones pueden reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

pueden reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Premios superiores a $5 millones deben gestionarse en las oficinas de Baloto, presentando el tiquete original y el documento de identidad.

