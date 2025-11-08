En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Autoridades revelan detalles de atentado con volqueta en Tunja y señalan como responsable al ELN

Autoridades revelan detalles de atentado con volqueta en Tunja y señalan como responsable al ELN

La explosión de al menos 22 artefactos instalados en una volqueta dejó un saldo de cinco personas heridas, quienes ya fueron dados de alta, y daños en la infraestructura.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2025
Registran explosión de volqueta cerca a batallón en Tunja: hay personas heridas

