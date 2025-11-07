Anulan títulos de Juliana Guerrero: Fundación San José no evidenció participación en clases

En un comunicado de seis puntos, la Fundación de Educación Superior San José informó este viernes el consejo directivo de esa institución "decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas" de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el programa profesional de Contaduría Pública de Juliana Guerrero, quien había sido postulada como viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Noticia en desarrollo.