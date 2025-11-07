En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ATAQUE DE EE. UU. EN EL CARIBE
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Anulan títulos de Juliana Guerrero: Fundación San José no evidenció participación en clases

Anulan títulos de Juliana Guerrero: Fundación San José no evidenció participación en clases

En un comunicado, la institución educativo informó que su consejo directivo decidió por unanimidad anular los títulos universitarios correspondientes del programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el de Contaduría Pública.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Mineducación indaga a Fundación San José por presuntas irregularidades tras caso de Juliana Guerrero
Juliana Guerrero se graduó sin el Saber Pro, según representante de Fundación Universitaria San José.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad