680.000 niños en Venezuela necesitan asistencia humanitaria y protección ante posibles riesgos

Los devastadores terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 que golpearon a Venezuela no solo dejaron destrucción de edificaciones a su paso, sino también miles de personas afectadas cuyas vidas dieron un giro de 180 grados ante un panorama desolador. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo una estimación de cuántas de esas vidas se vieron perjudicadas, especialmente las de los menores de edad. Sumado a esto, la ONG global Plan International alertó este miércoles sobre la necesidad de proteger a la niñez y adolescencia, en el marco de la respuesta humanitaria, especialmente el riesgo que pueden correr las niñas de ser víctimas de abusos en albergues.



A medida que avanzan los rescates y se levantan los escombros, a casi una semana de la tragedia, se vislumbra un futuro cercano preocupante para los venezolanos. De por sí, las cifras de desaparecidos no son claras. La jefa de coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Vanessa May, aclaró en Noticias Caracol que la cifra de 50.000 personas desaparecidas es una imprecisión y que, de momento, solo las autoridades locales están facultadas para emitir números oficiales. En el reporte más reciente, el gobierno de Venezuela habla de cerca de 2.000 muertos y más de 10.000 personas heridas. Sin embargo, la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros cada vez se reduce y los equipos enviados por otros países ya levantan operaciones para volver a sus territorios de origen, pues las horas clave poco a poco caducan.

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Entre lo que un día fueron casas, edificios y hoteles, surgen las historias de niños que han quedado huérfanos y representan lo único que quedó de sus familias. Huérfanos, lesionados y desamparados: por eso la Unicef estimó que, de 1,8 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, 680.000 son niños y niñas.

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“Tras tres días de respuesta, la magnitud de las necesidades comienza a ser más clara”, dijo el representante de UNICEF en Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol, quien reveló que los centros médicos están operando más allá del tope de su capacidad. “Miles de niños y niñas no tienen acceso confiable a agua potable y muchas escuelas han sufrido daños. UNICEF está trabajando junto al Gobierno de Venezuela y sus aliados para ampliar el apoyo a los niños y sus familias, y será fundamental contar con financiamiento continuo para sostener esta respuesta en las próximas semanas”.

De hecho, los hospitales de Caracas y de los estados de La Guaira, Carabobo, Aragua y Falcón han sufrido graves daños en su infraestructura. Como consecuencia, la red asistencial está en situación crítica, afectando la atención de niños y mujeres embarazadas. Solo en Caracas hay registro de 432 escuelas dañadas, una cifra que podría aumentar conforme avance la evaluación de daños.



A este panorama hospitalario se suma el hacinamiento en albergues y viviendas, donde se intensifican el riesgo de violencia y abuso sexual. "En uno de los albergues conocí a dos mujeres de una misma familia que se turnan para descansar: tienen dos colchonetas juntas y, mientras una cuida a los niños, la otra duerme. Una de ellas me contó que a veces tiene miedo de quedarse dormida, porque teme que se lleven a su hija, y que ni siquiera puede dejar que su niña vaya sola al baño", relató a EFE la consultora de Plan International en Venezuela, Geraldine Gómez..



UNICEF ha activado una respuesta de emergencia ampliada, desplegando personal adicional y movilizando suministros para llegar a unas 650.000 personas, entre ellas 234.000 niños, con asistencia en salud, nutrición, agua, saneamiento, protección de la infancia y educación. No obstante, se estima que se necesitarán 52 millones de dólares estadounidenses para responder a la emergencia. En ese sentido, el Fondo hace un llamado urgente a los donantes internacionales.

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¿Cómo donar a la campaña de Unicef?

Unicef habilitó una página web exclusiva para realizar donaciones únicas o mensuales destinadas a la emergencia por el terremoto de Venezuela. Aunque la plataforma propone valores sugeridos como 150.000 o 200.000 pesos colombianos, el donante puede contribuir con cualquier otro valor. El dinero será destinado a brindar asistencia humanitaria esencial a niños y niñas. El Fondo garantiza que los aportes son 100% seguros y para realizar la contribución se pueden usar tarjetas de débito o crédito, así como pagos vía PSE, Nequi o Daviplata.

María Paula Rodríguez Rozo

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