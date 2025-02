Abren investigación en España por golpiza de policías a una colombiana que acabó en una UCI

La Policía de Euskadi (norte de España) ha abierto una investigación interna sobre la actuación de unos agentes denunciada por la familia de una mujer colombiana, de 32 años, que, tras ser arrestada, fue ingresada en la UCI de un hospital de San Sebastián con edema cerebral y parálisis parcial.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad confirmaron a EFE que esta administración "conoce los hechos", que están siendo objeto "de una investigación interna desde el primer momento" y que el caso ha sido trasladado a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía autonómica, la Ertzaintza.

¿Cómo se produjo el ataque a la colombiana en España?

El incidente ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando Karen Daniela Ágredo Palacio, madre de dos niñas, salía de una discoteca del centro de San Sebastián y se vio envuelta en una discusión que provocó la intervención de agentes de la Policía.

Según la denuncia que hizo la familia de la connacional al diario El País de Cali, ella estaba con su novio “celebrando un cumpleaños y saliendo del lugar su pareja tuvo una discusión con otro joven, pero no pasó de ahí, y al llegar la Policía se llevó al novio de Daniela y ella empezó a reclamar y que por qué se lo llevaban si no había hecho nada. Ella gritaba que no se lo llevaran y a raíz de eso uno de los policías se devolvió, la empujó y ella cayó al piso. Se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y, aun así, se subieron encima de ella y la seguían golpeando como se puede ver en unas fotos y un video que nos enviaron”.

La Policía de España trasladó a la colombiana a un hospital ocho horas después de la primera golpiza, según su familia - Archivo AFP

En el mismo medio se informó que a la colombiana la trasladaron a los calabozos de la comisaría, donde "le propinaron golpes, la redujeron y perdió el conocimiento".

Fue hasta cuando la colombiana se orinó en la ropa que los policías en España la trasladaron a un hospital. Según la madre de la joven, Deisy Palacio, eso ocurrió ocho horas después de la primera golpiza.

“Ya desde el hospital llamaron a una sobrina que vive allá en España y le informaron que Daniela se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Donostia”, relató la mujer, que vive en Cali. “Se supone que a ella la habían detenido, pero cuando llegaron al hospital que ya la vieron que estaba muy mal, entonces dijeron que ya le daban la libertad; que quedaba libre de todo cargo”, añadió.

¿Qué dicen los médicos en España sobre la salud de la colombiana?

según el dictamen oficial, sufrió una “hemorragia cerebral. Ganglios de la base derechos. Enfermedad de Moya-Moya. Facial izquierdo con mínima desviación bucal derecha cerrando bien el ojo izquierdo”.

Una tía sostuvo que “a ella le quedó paralizado el lado izquierdo del cuerpo y aunque el pie poco a poco lo ha podido ir moviendo, no ha recobrado la movilidad en el brazo y ha tenido pérdida de equilibrio. Igualmente, tiene desviado el ojo”.