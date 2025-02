Migrante colombiana regresó al país por temor a ser deportada: "Me da miedo perder a mi hija"

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los migrantes, especialmente los indocumentados, temen que en cualquier momento puedan ser objetivo de una redada. Muchos de los irregulares están empezando a regresar a sus países de origen, esto con el fin de no caer en uno de estos operativos.

Erika, originaria de Carepa, Antioquia, fue en búsqueda del sueño de conseguir una mejor calidad de vida en Estados Unidos. Cruzó embarazada la selva del Darién, pasó por 7 países y dio a luz en México.

Un año después decidió sumarse a un grupo de migrantes para pasar la frontera. Contó a Noticias Caracol que había un muro que impedía el paso, por lo cual abrieron un hueco para poder llegar hasta Estados Unidos.

¿Por qué se devolverá?

El sueño americano fue mucho más complicado de lo que en un inicio vaticinó que podría ser. Su situación se complicó cuando no tuvo donde vivir o siquiera comer. Admitió que, lo peor de esta travesía fue que en un momento tuvo que dormir en las calles con su pequeña hija.

"Duré prácticamente un mes metida en refugio de personas que, gracias a Dios, también me ayudaron con mi hija, con todas las cosas. Me quedé ahí y no sabía qué hacer... me imaginé que era diferente, pero es mentira lo que dicen, que por acá es fácil. Cuando usted está acá, ahí sabe lo que es duro, aquí es difícil todo".

Cuando iniciaron las redadas migratorias incrementó el temor ante la posibilidad de terminar detenida. Decidió devolverse a Colombia con la esperanza de acogerse a alguno de los programas para repatriados de los que oyó está impulsando el gobierno colombiano.

"Me da miedo la verdad que me deporten, que me vayan a amarrar, que me encadenen, como están llegando literalmente a las personas, no quiero y me da miedo perder a mi hija", expresó.

Organizaciones de derechos civiles que ayudan a los migrantes también acompañan a quienes voluntariamente quieran regresar a su país. Carlos Naranjo, director de la ONG Semillas Colombia, señaló que la Defensoría del Pueblo, Prosperidad Social y el ICBF son algunas de las entidades que están apoyando estos retornos.

Ya en Colombia, espera que este sea un nuevo capítulo en su vida, y que, con el apoyo de su familia, puedan salir adelante.

