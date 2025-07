Actor colombiano acusado de desmembrar a dos hombres en Londres reveló detalle en juicio: "Atrapado"

Desde el martes 15 de julio, el colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, es juzgado en el Tribunal Penal Central de Londres tras haber sido acusado de matar a dos hombres, descuartizarlos e intentar dispersar sus restos desde un puente de Bristol, ciudad del oeste de Inglaterra.

El hecho por el que se le investiga ocurrió la noche del 10 al 11 de julio de 2024, cuando agentes de policía descubrieron dos maletas que contenían restos humanos en el famoso puente de Clifton, en Bristol, después de haber recibido el aviso de un ciclista sobre un hombre con una valija en el punto, que actuaba de forma sospechosa. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el señalado abandonó el equipaje en el puente antes de la llegada de los uniformados, sin embargo, logró ser capturado horas después.

Las víctimas fueron identificadas como Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62, quienes vivían juntos en el suburbio de Shepherds Bush, en el occidente de Londres y se habían unido civilmente en 2023. Según se precisó, el asesinato se registró días antes, el 8 de julio, dentro del apartamento de la pareja, en el que Mosquera también se alojaba, y que algunas partes de los cuerpos también fueron hallados en un congelador en dicha vivienda.

La prensa británica describió al procesado como un actor colombiano de contenido pornográfico. BBC indicó que, de hecho, Mosquera mantenía una relación con las víctimas tras haberlos conocido a través de una página web de contenido para adultos en 2012 y que el asesinato había sido grabado en medio de una "sesión sexual". En declaraciones previas, el señalado admitió el homicidio de Alfonso, de 62 años, por "pérdida de autocontrol", sin embargo, niega el segundo hecho.

Anteriormente, Mosquera detalló que había sido Alfonso el responsable del crimen de su pareja. Por su parte, la Fiscalía de Londres, al contrario, acusa al connacional de matar a Longworth con "un martillo" el mismo 8 de julio.



Lo que se reveló en el juicio: actor habló de presuntas amenazas de una de las víctimas

Los últimos días se han conocido los más recientes testimonios de Mosquera, quien llegó al país con el "propósito de aprender un nuevo idioma" y buscar una estabilidad económica, en su declaración ante el juzgado europeo. El medio británico, BBC, reveló que, entre las novedades del juicio, el acusado señaló que las víctimas del asesinato lo habían amenazado de "muerte" a él y a su familia.

De acuerdo con lo dicho, Alfonso, de 62 años, le "ordenaba" que hiciera actos sexuales extremos contra su voluntad, lo que lo dejaba con una sensación de "vacío". En sus palabras, la situación lo hizo sentir "muy triste y quiso irse" de la casa de la pareja, sin embargo, declaró que Alfonso le dijo que tenía amigos en Colombia que atacarían a sus allegados si lo hacía.

Respecto a la relación que tenía el presunto homicida con la pareja, Mosquera señaló que comenzó en 2012 después de que Alfonso comenzara a pagarle por hacer y enviar videos realizando actos sexuales, los cuales se describieron como "más extremos" a medida que pasaba el tiempo. Entre sus interacciones antes de vivir juntos, el procesado detalló en el tribunal que el hombre viajó a Colombia en el año 2022 y que le pagó 59 libras esterlinas (320 mil pesos, aproximadamente) para tener relaciones sexuales en persona. Fue finalmente en el mes de octubre de 2023, cuando el acusado visitó a la pareja en Londres.

Mosquera indicó que continuó la actividad sexual con el hombre y que esto sucedió contra su voluntad después de que Alfonso asegurara que le ayudaría a pagar un curso de inglés, lo que no habría sucedido. En el juicio más reciente, el acusado puntualizó que el abuso era constante y que la víctima de homicidio lo "violaba todos los días". De igual forma, agregó que los presuntos actos lo hacían sentir "humillado, triste y atrapado. No me enojo con nadie".

Según su testimonio, Yostin Mosquera relató que, tras su llegada al Reino Unido, el comportamiento de Albert Alfonso hacia él se transformó por completo. Afirmó que el trato fue "100% diferente" y que comenzó a recibir constantes humillaciones verbales. Indicó que Alfonso lo insultaba con expresiones como "estúpido" e "idiota", y que lo hacía "todos los días, todo el tiempo". También aseguró que era víctima de comentarios cargados de racismo.

Sobre lo anterior, según declaraciones recopiladas por BBC, Mosquera alegó que las violaciones "ocurrían tan rápido porque él [Alfonso] bebía cerveza y no se daba cuenta de lo que estaba pasando". El diario indicó que, durante un interrogatorio, la representante de la Fiscalía, Deanna Heer, lo cuestionó al respecto: "Usted sabía que el Sr. Alfonso ganaba dinero publicando videos de su actividad sexual y eso lo hacía sentir aún más explotado, pero no menciona en absoluto, Sr. Mosquera, que el Sr. Alfonso lo violaba todos los días. ¿Es porque lo estás inventando?", a lo que el acusado respondió: "No".



Las búsquedas en internet y el video del asesinato: evidencia contra el colombiano

Durante el juicio que se adelanta en el Tribunal de la Corona de Woolwich, la Fiscalía presentó pruebas que comprometen seriamente a Yostin Mosquera. Entre ellas se destaca el historial de su computador, donde se encontraron registros de búsquedas como "Dónde en la cabeza es un golpe fatal", realizadas en español y, en algunos casos, usando el traductor de Google. También se hallaron consultas sobre congeladores horizontales y el término “asesino del martillo”.

Heer, uno de las encargadas de exponer los hallazgos ante el jurado, aseguró que el portátil del acusado contenía imágenes de anuncios de congeladores, lo que fue interpretado como una posible preparación previa a los crímenes. Las búsquedas ocurrieron el mismo día en que las víctimas fueron decapitadas y sus cuerpos, posteriormente desmembrados y ocultos en maletas.

La autopsia confirmó que Paul Longworth sufrió un traumatismo craneoencefálico grave por el impacto de un objeto contundente. Además, la BBC informó que el jurado vio un video en el que se observa a Mosquera asesinando a Albert Alfonso. Según la Fiscalía, después del crimen el colombiano realizó varias retiradas de dinero de las cuentas bancarias de Alfonso, y un ciclista habría presenciado el momento en que intentaba deshacerse de los cuerpos desde el puente colgante de Clifton.

Estas pruebas —el video, las búsquedas específicas en internet, el historial bancario y los testimonios oculares— componen un cuerpo de evidencia clave que apunta directamente a Mosquera como responsable de los homicidios. El proceso judicial sigue su curso, mientras el acusado insiste en declararse inocente.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.