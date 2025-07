¿Por qué Donald Trump está bajo presión por el caso de Jeffrey Epstein? Estas son las claves

La percepción de falta de transparencia en las investigaciones judiciales sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein ha creado una brecha entre el presidente Donald Trump y su base republicana, que hasta ahora le juraba lealtad. Trump intenta apaciguar a sus simpatizantes, parte de ellos proclives a las teorías de la conspiración. Pero ¿por qué el caso ha suscitado semejante indignación? Trump amenazó este jueves con demandar al diario Wall Street Journal por un artículo sobre una supuesta carta con el dibujo de una mujer desnuda enviada por el mandatario a Epstein en 2003. El artículo, que no tardó en hacer ruido en los pasillos de Washington, dice que la nota dirigida a Epstein con la firma de Trump era parte de una colección de mensajes para el 50 cumpleaños del financiero, hallado muerto en prisión en 2019 cuando aguardaba su juicio por presunto tráfico sexual. El periódico dice que revisó la carta, pero no publicó una imagen.

La presunta carta, que Trump niega haber escrito, es subida de tono, al igual que otras de la colección, según el diario. Contiene varias líneas de texto mecanografiado dentro del contorno de una mujer desnuda dibujado con marcador. "La firma del futuro presidente es un 'Donald' garabateado bajo la cintura de la mujer, imitando vello púbico", reportó el medio. "La carta termina: 'Feliz Cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto'", según el artículo. Trump, por su parte, negó haber escrito esa carta o haber hecho el dibujo: "Ese no soy yo, esto es una falsedad", dijo Trump al periódico. "Yo no hago dibujos de mujeres", dijo. "No es mi lenguaje, no son mis palabras".

Por lo pronto, y en vista de que la presión es cada vez mayor, Trump le ordenó este jueves a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que divulgue los testimonios del gran jurado que acusó formalmente a Epstein de tráfico sexual de menores. "Basándome en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación de la corte. Esta ESTAFA, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

En paralelo, este mismo jueves una fiscal federal estadounidense que estuvo a cargo del caso del delincuente sexual y es hija de un crítico del presidente Trump fue despedida abruptamente, informó la prensa. Maurene Comey, hija del exdirector del FBI James Comey, fue despedida el miércoles de su puesto de asistente del fiscal federal en Manhattan, informaron varios medios estadounidense. Politico publicó el mensaje que Comey, quien pasó 10 años en la oficina del fiscal de Estados Unidos, envió a sus excolegas en el que les informa que ha sido "despedida sumariamente" por el Departamento de Justicia sin que se le diera un motivo. Los anima a no caer en la trampa del "miedo".

El despido de Comey llega una semana después de que el Departamento de Justicia confirmó haber abierto una investigación penal no especificada sobre su padre, un adversario de Trump desde hace mucho tiempo. También llega en medio de la creciente presión sobre Trump para que publique datos de la investigación sobre Epstein.



¿Cuál es el origen del escándalo?

Jeffrey Epstein, un rico financiero estadounidense, fue acusado por primera vez en 2006 después de que los padres de una adolescente de 14 años informaran a la policía que él había agredido sexualmente a su hija en su residencia en Florida. Evitó entonces cargos federales, que podrían haberle valido la cadena perpetua, gracias a un acuerdo judicial polémico con los fiscales. En total cumplió una condena de menos de 13 meses de detención. En julio de 2019, Epstein fue arrestado nuevamente en Nueva York e inculpado por tráfico sexual de decenas de adolescentes, con las cuales habría mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero.

Los fiscales afirman que algunos de sus empleados actuaron como cómplices para garantizar un "flujo constante de menores para explotar". Epstein se declaró no culpable. El 10 de agosto de 2019, cuando estaba en detención preventiva a la espera de su juicio, fue encontrado muerto en su celda. Las autoridades concluyeron que fue un suicidio por ahorcamiento. Un juicio contra su excompañera sentimental Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 por haber ayudado a Epstein a abusar de jóvenes, ha puesto de relieve los vínculos del financiero con personalidades como el príncipe Andrés del Reino Unido y el expresidente estadounidense Bill Clinton. Ambos niegan estar implicados.



Las teorías de complot

Muchos estadounidenses creen que las autoridades ocultan elementos del caso para proteger a las élites que habrían estado vinculadas con él, incluido Donald Trump. Unas sospechas que calan hondo en el movimiento "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez" (MAGA) lanzado por el presidente. Pero los llamados a una mayor transparencia trascienden las divisiones políticas. La teoría central de esta supuesta conspiración se basa en la presunta existencia de una lista de clientes implicados en delitos sexuales junto a Epstein. La administración de Trump afirma ahora que tal lista nunca existió. Los escépticos también sospechan de las circunstancias de la muerte de Epstein por el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia cerca de su celda la noche de su fallecimiento y otras irregularidades.



Trump y el caso Epstein

Donald Trump, muy cercano a Epstein en la época en que era magnate inmobiliario en Nueva York, como lo atestiguan numerosos videos y fotos, ha declarado, durante su última campaña presidencial, que en caso de volver al poder no tendría "ningún problema" en divulgar la supuesta lista de clientes, aunque dejó entrever que dudaba de su existencia. Pero desde que regresó a la Casa Blanca parte de sus partidarios están decepcionados porque consideran que ha incumplido su promesa. Él mismo se vio atrapado en estas teorías de conspiración después de que su antiguo asesor Elon Musk afirmara en junio, en un mensaje que desde entonces ha sido eliminado en la red X, que Trump figura "en el expediente Epstein".

Una serie de documentos publicados en febrero para supuestamente esclarecer el caso no aportaron muchos elementos nuevos. Además un video de casi 11 horas difundido este mes para refutar las sospechas de asesinato no convenció. Las imágenes muestran parte de la prisión de Nueva York donde Epstein murió, pero parece faltar un minuto de la secuencia, lo cual alimentó aún más las especulaciones. Un memorando publicado la semana pasada por el Departamento de Justicia y la policía federal (FBI) que afirma que el "expediente Epstein" no contiene ninguna prueba que justifique una investigación adicional provocó una reacción enérgica.



¿Qué pasará en adelante?

Donald Trump intenta mantener un equilibrio complicado: por un lado dice apoyar la publicación de cualquier documento "creíble" relacionado con el caso Epstein pero califica el expediente de "bastante aburrido". Esta vez el presidente parece impotente para amainar la creciente agitación de sus bases. Las críticas se multiplican, incluso entre sus aliados, que exigen más transparencia. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tomó distancia el martes de Trump sobre este tema e instó a la secretaria de Justicia Pam Bondi a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein. Los demócratas exigen a la administración Trump la publicación completa de los elementos en poder de los fiscales en el marco de la investigación sobre Epstein.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP