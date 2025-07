Empresa que presta servicio de gas no detectó "anomalías" en hotel de San Andrés donde murió familia

La investigación sobre las circunstancias en las que murieron tres miembros de una familia bogotana -una pareja y un menor de 4 años de edad- en un hotel en San Andrés sigue su curso sin que aún se haya confirmado la causa oficial. Y si bien una hipótesis preliminar apuntaba a un caso de intoxicación por gas o por alguna sustancia química, en las últimas horas la empresa Provigas, que ofrece ese servicio en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, emitió un comunicado en el que aclara que no detectaron "ninguna anomalía" que pudiera provocar la muerte de esas tres personas en el Hotel Portobelo, donde se hospedaban en la habitación 404.

Provigas señaló que, "ante la información que ha circulado en las redes sociales", aclaran que esa "empresa realiza inspecciones pertinentes evidenciando no tener relación alguna con este suceso tan lamentable". "Nos preocupa que la circulación de datos no confirmados pueda generar confusión, especulación y malestar entre la comunidad, dicho esto la empresa realizó la inspección verificando que todo esté conforme. Nuestro reporte evidencia que las instalaciones cumplen con las normativas de seguridad y no representan ninguna anomalía que pudiera haber contribuido a este hecho tan lamentable", se lee en el comunicado, en el que adjuntaron apartes del informe que adelantaron en las instalaciones y fotografías.

En el comunicado se lee también: "Se realizó visita en el Hotel Portobelo, en conjunto con gerente y técnico especializado para descartar posibles fugas en tanques estacionarios, instalación y artefactos". Y agrega: "se evidencia que el gas solo se está utilizando para la lavandería que se encuentra localizada en el primer piso, verificamos que los calentadores no se encuentran operando, se evidencia que los tanques estacionarios de "GLP" se encuentran en el primer piso en un lugar con mucha ventilación y la habitación de los huéspedes se encontraba en el 4 piso, se corrobora que el hotel no cuenta con cocina la cual se descarta cualquier rumor al respecto del incidente".

En su página web, Provigas describe así su trabajo: "Buscamos ofrecer soluciones a servicios relacionados a esta actividad tales como construcción de instalaciones internas para usuarios comerciales y residenciales, venta y alquiler de tanques estacionarios, entre otros".

Por lo pronto, el hotel no se ha pronunciado al respecto. Pero en días recientes sí publicó un comunicado de trece puntos en el que detalla, entre otras cosas, que radicó un derecho de petición a una "empresa experta de fumigación", cuyo nombre es LIVINGSTON & COMPANY E.U, la cual adelantó trabajos de ese tipo la semana pasada en sus instalaciones, incluyendo la habitación 404, donde los cuerpos de Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y Kevin Martínez Canro fueron hallados por su otros familiares en la mañana del viernes. El derecho de petición, explicó el hotel, busca que esa empresa "informe sobre todo el proceso de fumigación, fichas técnicas de sustancias químicas empleadas, identificación de funcionarios que hayan llevado a cabo el proceso de fumigación, y todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean la fumigaciones que adelantó en el hotel, en especial la semana que sucedió el fallecimiento de la familia".

En otro punto el hotel señala que "se revisaron los protocolos internos de fumigación, informamos que se contrata este servicio con un experto, que cuenta con la capacidad técnica y científica para hacer estas tareas especializadas de alta peligrosidad por el manejo de productos con riesgo toxico".

Las autoridades no han ofrecido, de momento, información actualizada sobre la investigación. En diálogo con Noticias Caracol En vivo, los familiares de las tres víctimas dieron a conocer los audios en los que Viviana Andrea Canro Zuluaga relata las malas condiciones en las que recibieron la habitación y el cambio que habían solicitado. En ese relato incluye lo que habría sido un mal olor. "Ese hotel está re re re mojoso. Pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo hartísimo", se escucha decir a Viviana Andrea en un mensaje de audio que le envió a su hija Mayerli Andrea. El hotel no se pronunció al respecto, pero sí sobre el cambio de habitación y explicó en su comunicado que no se atendió a esa solicitud "por alta ocupación".

