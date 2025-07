Trump ordenó publicar documentos judiciales en caso de Epstein: lo acusan de enviar polémica carta

Este viernes 18 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por instrucción del presidente Donald Trump, anunció que pedirá formalmente al tribunal la desclasificación de los testimonios del gran jurado en el caso contra Jeffrey Epstein, el fallecido financiero acusado de tráfico sexual de menores.

La fiscal general, Pam Bondi, confirmó a través de redes sociales que la solicitud será presentada este viernes, aunque aclaró que la publicación de estos documentos dependerá de la aprobación de la corte, dado el carácter confidencial de las transcripciones del gran jurado. Esta medida se conoce en medio de una nueva polémica, luego de que The Wall Street Journal publicara el contenido de una supuesta carta enviada por Trump a Epstein, que el exmandatario niega haber escrito.

“Basándome en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación de la corte. Esta ESTAFA, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!”, escribió Trump en su red Truth Social.



La presunta carta de Trump

La controversia estalló tras la publicación de un artículo de The Wall Street Journal este jueves 17 de julio que reveló el contenido “obsceno” de una misiva supuestamente enviada por Trump a Epstein en 2003. Según el medio, la carta estaba firmada por el entonces empresario y contenía líneas de texto mecanografiado dentro del contorno de una mujer desnuda dibujado con marcador.

“La firma del futuro presidente es un 'Donald' garabateado bajo la cintura de la mujer, imitando vello púbico”, señaló el diario. El mensaje, parte de un álbum de cumpleaños preparado por Ghislaine Maxwell —colaboradora de Epstein y condenada por tráfico de menores—, concluía con la frase: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”.

Según el diario, la exasistenta de Epstein, Ghislaine Maxwell, que cumple una pena de 20 años en prisión por ser cómplice del magnate, recopiló cartas de Trump y de otros socios de Epstein para incluirlas en un álbum de 2003 como regalo de cumpleaños para el fallecido. En concreto, la carta estaba firmada por Trump y fue revisada por el Wall Street Journal.

Trump reaccionó de inmediato desde su red social. “El Wall Street Journal publicó una carta FALSA, supuestamente dirigida a Epstein. No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos”, afirmó. También escribió que tanto la editora del periódico, Emma Tucker, como Rupert Murdoch, propietario del grupo mediático NewsCorp que engloba al medio, fueron advertidos de que la carta era falsa.

"Aún así, publican de todos modos una historia falsa, maliciosa y difamatoria", escribió. "El presidente Trump demandará a The Wall Street Journal, NewsCorp, y al señor (Rupert) Murdoch pronto. La prensa tiene que aprender a decir la verdad".

En una publicación separada, Trump añadió: "Si hubiera una 'prueba concluyente" sobre Epstein, los demócratas —a los que acusa sin pruebas de orquestar este bulo— la habrían usado en su contra. "¡¡¡PORQUE NO TENÍAN NADA!!!", reiteró. Por su parte, informó que demandará al diario, al grupo NewsCorp, y a (Rupert) Murdoch. "La prensa tiene que aprender a decir la verdad", escribió.

Se debe destacar que dentro del imperio mediático de Murdoch destaca también la cadena Fox News, favorita de los conservadores estadounidenses y alabada recurrentemente por Trump, que incluso fichó a algunos de sus presentadores para su gobierno.



Declaraciones desde la Casa Blanca: el escándalo de Epstein

La Casa Blanca intervino este jueves para defender la actuación del presidente. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que Trump ha sido "transparente" con respecto a la gestión del caso Epstein. En una rueda de prensa, Leavitt detalló que Pam Bondi, junto con el director y subdirector del FBI, Kash Patel y Dan Bongino, revisaron durante meses todos los documentos vinculados al magnate antes de redactar las conclusiones oficiales.

La portavoz explicó que los hallazgos del FBI y el Departamento de Justicia —publicados inicialmente en febrero y ratificados recientemente— descartan que existiera una “lista de clientes” de Epstein o una red de chantajes. También confirmaron que el financiero se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio en una prisión federal.

"El presidente ha sido transparente. Ha cumplido sus promesas al pueblo estadounidense, pero no le gusta ver a los demócratas y a los grandes medios de comunicación cubrir esto como si fuera la noticia más importante que preocupa al pueblo estadounidense", afirmó Leavitt. Además, señaló que Trump ha dicho que “si la fiscal general y el Departamento de Justicia encuentran alguna otra evidencia creíble, deberían proporcionársela al pueblo estadounidense”.

Negó, además, que exista una fractura entre Trump y su base: “El presidente y su equipo siempre están en contacto con sus seguidores, los cuales tienen opiniones variadas y están en diferentes espectros políticos”, dijo.

Hay que recordar que Trump había prometido en campaña publicar la mencionada "lista de clientes", una supuesta agenda de cómplices de Epstein que incluiría a celebridades y políticos influyentes, y que ha sido durante años el centro de numerosas teorías de conspiración en círculos de la ultraderecha.

*Con información de AFP y EFE.

