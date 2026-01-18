Adolescente pensó que era un dolor menstrual y terminó siendo síntoma de un derrame cerebral

Lo que comenzó como una molestia que parecía común terminó convirtiéndose en una tragedia médica inesperada. Shakira Gorman, una adolescente de 17 años, permanece hospitalizada luego de sufrir un derrame cerebral espinal, una condición extremadamente rara que cambió su vida de manera repentina y dejó a su familia enfrentando la incertidumbre sobre su recuperación.



La joven, descrita por sus familiares como una adolescente sana, activa y sin antecedentes médicos graves, empezó a experimentar un sangrado intenso acompañado de dolor en la espalda y los hombros. Como muchas mujeres jóvenes, atribuyó estos síntomas a la llegada de su período menstrual y decidió continuar con su rutina diaria sin imaginar que se trataba de una señal de alarma mucho más grave.

Los hechos ocurrieron dos días antes de Navidad, mientras Shakira se encontraba en casa de su novio. Según relató su familia, en ese momento no presentó síntomas que hicieran pensar en una emergencia neurológica. El dolor parecía manejable y no hubo señales inmediatas que la llevaran a buscar atención médica urgente.

Sin embargo, con el paso de las horas, la situación se deterioró de forma acelerada. La adolescente comenzó a presentar dificultades para respirar y una pérdida progresiva de sensibilidad en los brazos y las manos. Ante el empeoramiento evidente, fue trasladada de urgencia al Hospital John Radcliffe, en Oxford, donde los médicos actuaron rápidamente al notar la gravedad de su estado.



A su ingreso, Shakira tuvo que ser conectada a un respirador artificial para estabilizar su respiración, tras un día de exámenes y monitoreo constante, los especialistas confirmaron un diagnóstico poco común, un derrame cerebral espinal, también conocido como accidente cerebrovascular medular.



De acuerdo con el doctor Babak S. Jahromi, neurocirujano de Northwestern Medicine, “un primer síntoma común de un derrame cerebral espinal puede ser dolor en el cuello o en los brazos, seguido de debilidad, entumecimiento o incluso parálisis. Sin embargo, los síntomas pueden variar según la parte de la columna afectada por el derrame”. El especialista añade que “los síntomas suelen aparecer rápidamente, en cuestión de minutos u horas”.

Tal como lo explica el especialista, este tipo de derrames suele manifestarse con dolor intenso y repentino en la espalda o el cuello, debilidad muscular y, en los casos más severos, parálisis parcial o total. A diferencia de los accidentes cerebrovasculares tradicionales, su rareza dificulta el diagnóstico temprano, especialmente cuando los síntomas iniciales pueden confundirse con dolencias comunes.

En el caso de Shakira, el daño fue severo, la joven terminó en la unidad de cuidados intensivos, paralizada e incapaz de hablar. Su familia informó en la plataforma de GoFundMe que, aunque está consciente, no puede comunicarse verbalmente y depende de la lectura de labios, una tarea compleja debido a los dispositivos médicos que requiere para mantenerse con vida. Además, perdió la movilidad en ambos brazos y necesitará un proceso prolongado de rehabilitación para intentar recuperar funciones básicas.

"No se sabe cuándo Shakira podrá regresar a casa y hay más incertidumbre sobre las consecuencias y necesidades que tendrá tras esta inesperada tragedia", explicó a familia.

Los médicos iniciaron un tratamiento con anticoagulantes y mantienen una vigilancia constante sobre su evolución. No obstante, el pronóstico sigue siendo incierto. Hasta el momento, los especialistas no pueden determinar con claridad cuál será el nivel de recuperación que la adolescente podría alcanzar ni cuánto tiempo tomará el proceso.

La situación ha dejado a su familia profundamente impactada. Sus padres, Lesley y Darren Gorman, pasan largas horas junto a su hija en el hospital, mientras otros miembros del núcleo familiar han iniciado campañas de recaudación de fondos para afrontar los gastos asociados a la atención médica y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre esta condición poco conocida.

Su hermana mayor, Chelsea, expresó que el golpe emocional ha sido devastador. "Mis padres se sienten vacíos, devastados y todavía están en shock; es tan inesperado. Por el momento, el hospital no puede predecir cómo será la recuperación”, señaló.

En una actualización reciente, la familia informó que la adolescente se encuentra en lista de espera para ser trasladada al Hospital Stoke Mandeville, donde será atendida por especialistas en lesiones de columna.

