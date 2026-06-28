Este es el número de edificios que han colapsado tras los dos terremotos en Venezuela

Venezuela enfrenta una de las catástrofes más desgarradoras de su historia reciente tras los dos potentes terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles 24 de junio. Los sismos, con magnitudes de 7,2 y 7,5 y ocurridos con apenas segundos de diferencia, han sido calificados como unos de los más devastadores registrados en América Latina. Transcurridas más de 90 horas desde el desastre, la cifra de muertos asciende a 1.450 y los heridos superan los 3.150, mientras miles de rescatistas y voluntarios trabajan incansablemente entre montañas de concreto.



La Guaira, la zona más afectada por los terremotos en Venezuela

La situación es especialmente crítica en zonas como el balneario de La Guaira, a solo 40 kilómetros de Caracas, que hoy presenta el aspecto de una zona de guerra. En esta localidad, las estructuras no soportaron el embate de la naturaleza y se transformaron rápidamente en escombros. La desesperación de los familiares crece con cada minuto que pasa, pues la esperanza de hallar sobrevivientes disminuye drásticamente al superarse la barrera de las 96 horas, momento en el que las labores suelen centrarse únicamente en la recuperación de cadáveres.

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En medio de este panorama sombrío, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, ofreció un balance detallado sobre la magnitud de la destrucción material. Según los datos oficiales presentados, 189 edificios sufrieron un colapso total, dejando ver la vulnerabilidad de las construcciones ante sismos de tal magnitud. Además, el funcionario precisó que el total de inmuebles afectados por los movimientos telúricos alcanza la cifra de 774 estructuras. Estas edificaciones, descritas por testigos como "castillos de naipes" o "milhojas" al desplomarse, han dejado a miles de personas sin hogar y bajo las ruinas.



ONU contempla que terremotos en Venezuela dejarían 7 millones de damnificados

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha proyectado que el impacto de esta tragedia podría dejar hasta siete millones de damnificados en un país que ya atravesaba una profunda crisis económica y política. Los daños materiales se estiman en unos 6.700 millones de dólares, lo que representaría aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación petrolera. Mientras tanto, en la capital, barrios enteros han quedado con sus inmuebles reducidos a polvo, y las vallas digitales ahora muestran carteles gigantes con los rostros de desaparecidos, cuya cifra podría superar los 50.000 según cálculos internacionales.

La respuesta gubernamental ha estado marcada por la controversia y la tensión. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha informado sobre el rescate de sobrevivientes, incluyendo un niño de 11 años, pero la población ha manifestado su ira ante lo que consideran una ayuda lenta y escasa. Además, el gobierno ha militarizado zonas críticas como La Guaira, imponiendo el uso de salvoconductos incluso para el personal médico y rescatistas, una medida que ha sido duramente criticada por quienes intentan salvar vidas en el terreno.



A pesar de las restricciones y la crisis de servicios públicos, la solidaridad internacional no se ha hecho esperar. Unos 24 países han enviado más de 2.700 rescatistas y 521 toneladas de ayuda humanitaria. Estados Unidos, por su parte, ha desplegado aeronaves Osprey V-22, buques de guerra y un barco militar anfibio para coordinar las operaciones de rescate en las costas venezolanas, además de ofrecer un fondo de 150 millones de dólares para la asistencia. No obstante, el olor a descomposición que impregna las calles y el silencio en las zonas donde aún no llega la ayuda oficial reflejan la magnitud de un dolor que apenas comienza a procesarse.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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