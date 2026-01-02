En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Asalto de película en banco de Alemania recuerda el ‘robo del siglo’ en Colombia: perforaron bóvedas

Asalto de película en banco de Alemania recuerda el ‘robo del siglo’ en Colombia: perforaron bóvedas

En el reciente asalto ocurrido Alemania, ladrones abrieron más de 3.000 cajas fuertes y se llevaron un botín estimado en 30 millones de euros en efectivo, oro y joyas. En su momento, el de Valledupar fue catalogado como el robo en efectivo más grande del mundo.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 2 de ene, 2026
