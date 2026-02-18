Ocho esquiadores arrastrados por una avalancha en California fueron hallados sin vida

Ocho de los nueve esquiadores que estaban desaparecidos en una montaña en el norte de California, Estados Unidos, tras una avalancha fueron encontrados sin vida, informaron las autoridades locales este miércoles 18 de febrero, mientras las operaciones de rescate continúan bajo extremas condiciones climáticas.

El alud impactó a un grupo de quince personas -nueve mujeres y seis hombres- el martes en el pico Castle, un conocido destino turístico de la Sierra Nevada de California, en el oeste de Estados Unidos.



Algunas víctimas no podían moverse

Seis de los esquiadores fueron rescatados en medio intensas condiciones climáticas, consecuencia de una fuerte tormenta que golpea California desde el lunes con fuertes ráfagas de viento y copiosas nevadas.

"Dos de los seis no podían moverse. No podían caminar debido a las heridas que sufrieron durante la avalancha", dijo la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa. Uno de ellos continúa hospitalizado. "Continuamos buscando a uno de los miembros", añadió.



"Decir que eran condiciones climáticas extremas sería quedarse corto: muchísima nieve, vientos huracanados, ráfagas que hacían imposible ver", agregó Moon.



La sheriff declinó a identificar a las víctimas tras conversar con sus familiares, pero detalló que provenían de varias regiones de Estados Unidos.

La avalancha se produjo la mañana del martes en la montaña de 2.777 metros, que pertenece además al Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a un grupo de quince personas: once esquiadores y cuatro guías de la compañía Blackbird Mountain.

La cifra inicial era de dieciséis, pero las autoridades confirmaron que una persona había desistido del paseo a última hora.

Moon informó que el grupo regresaba de un paseo de tres días en la región junto a cuatro guías cuando ocurrió el alud. "Los individuos que sobrevivieron reportaron que trataban de retirarse en grupo, que alguien vio la avalancha, que gritó 'avalancha', y que los cubrió rápidamente", dijo el capitán Rusty Green. (Lea también: La ecuación matemática que asegura que el "fin del mundo" sería en 2026 y caería un viernes 13)

Quienes resistieron al impacto inicialmente encontraron cerca a tres de las víctimas fatales, mientras esperaban por el rescate, y los socorristas hallaron al resto.

Entre los sobrevivientes hay dos mujeres y cuatro hombres, lo que deja un saldo de siete mujeres y dos hombres muertos en el incidente. Los rescatistas esperan por una ventana climática favorable para retirar los cuerpos de la montaña.

Las autoridades habían emitido una advertencia de aludes desde la madrugada de este martes hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de la Sierra Nevada, donde está el pico Castle.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó de que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir esta semana hasta 2,4 metros de nieve hasta el fin de este miércoles, cuando se espera que la tormenta se despeje.

"Había muchas advertencias sobre esta tormenta", reflexionó Moon. "Estamos en conversaciones con la compañía de guías sobre los factores que pesaron en las decisiones que tomaron, pero esto definitivamente es una advertencia para todos".



La avalancha de California, una de las más mortíferas de las últimas décadas en EE. UU.

Durante los últimos 45 años, estas fueron las avalanchas de nieve y hielo más importantes ocurridas en la nación norteamericana:



21 de junio de 1981 . Mueren once personas que practicaban escalada tras un deslizamiento de hielo y nieve en el área del Monte Rainier, en el estado de Washington. Se considera el accidente por avalancha más mortífero en Estados Unidos.

. Mueren once personas que practicaban escalada tras un deslizamiento de hielo y nieve en el área del Monte Rainier, en el estado de Washington. Se considera el accidente por avalancha más mortífero en Estados Unidos. 31 de marzo de 1982. Siete personas murieron como consecuencia de un gran alud, tras cuatro días de tormenta, en la estación de esquí de Alpine Meadows, en California, al sepultar la avalancha el albergue y las zonas de estacionamiento del centro.

Siete personas murieron como consecuencia de un gran alud, tras cuatro días de tormenta, en la estación de esquí de Alpine Meadows, en California, al sepultar la avalancha el albergue y las zonas de estacionamiento del centro. 12-13 de mayo de 1986. Una avalancha en Mount Hood (Oregón) provocó la muerte de nueve personas, de las que siete eran estudiantes y dos eran profesores de la Oregon Episcopal School. La tragedia ocurrió al quedar atrapados en una tormenta y ser sepultados por la nieve.

Una avalancha en Mount Hood (Oregón) provocó la muerte de nueve personas, de las que siete eran estudiantes y dos eran profesores de la Oregon Episcopal School. La tragedia ocurrió al quedar atrapados en una tormenta y ser sepultados por la nieve. 19 febrero de 2012. Un grupo de tres esquiadores perdió la vida al ser arrastrado por una avalancha en el área de Tunnel Creek en Stevens Pass, Washington.

Un grupo de tres esquiadores perdió la vida al ser arrastrado por una avalancha en el área de Tunnel Creek en Stevens Pass, Washington. 18 de enero de 2019. Una avalancha de nieve en el complejo de Taos Ski Valley, en el estado de Nuevo México, hirió de gravedad a dos personas. Ambos fueron rescatados, pero fallecieron posteriormente debido a sus heridas.

Una avalancha de nieve en el complejo de Taos Ski Valley, en el estado de Nuevo México, hirió de gravedad a dos personas. Ambos fueron rescatados, pero fallecieron posteriormente debido a sus heridas. 10 de enero de 2024. Un alud en la estación de esquí de Palisades Tahoe, en California, causó la muerte de un hombre y dejó a otra persona herida. El deslizamiento ocurrió poco después de la apertura de las pistas de esquí.

Un alud en la estación de esquí de Palisades Tahoe, en California, causó la muerte de un hombre y dejó a otra persona herida. El deslizamiento ocurrió poco después de la apertura de las pistas de esquí. 4 de marzo de 2025. Tres esquiadores perdieron la vida bajo una enorme avalancha mientras practicaban esquí fuera de pista en las montañas Chugach, cerca de Girdwood, en Alaska.

Tres esquiadores perdieron la vida bajo una enorme avalancha mientras practicaban esquí fuera de pista en las montañas Chugach, cerca de Girdwood, en Alaska. 17 de febrero de 2026. Ocho esquiadores son hallados sin vida y uno más se encuentra desaparecido como consecuencia de una avalancha en Castle Peak, en Sierra Nevada, al norte de California.

