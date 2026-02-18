Congresista izquierdista José María Balcázar es el nuevo presidente interino de Perú

El Congreso de Perú eligió este miércoles al octogenario parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente del país, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

"Con 60 votos, el congresista José María Balcázar Zelada ha sido elegido presidente del Congreso de la República. En consecuencia, asumirá la encargatura de la Presidencia de la República del Perú", fue el pronunciamiento que dio el Congreso del Perú desde su cuenta de X.

El recién electo presidente fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente lo convierte en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).



Balcázar, de 83 años, fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú y llegó al Congreso como representante de Perú Libre, el partido marxista que ganó la Presidencia en 2021 con Pedro Castillo, quien luego fue destituido por su fallido intento de golpe de Estado de fines de 2022.



El legislador se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia del país, y en el octavo gobernante en casi una década de crisis política. Su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.

"Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas. Ampliaré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú", señaló Balcázar.

Balcázar logró imponerse a Alva con el respaldo tanto de Perú Libre como de partidos de derecha que rechazaban a Alva, tras llegar a un acuerdo para integrar el Gobierno, como los derechistas Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP), de los candidatos presidenciales César Acuña y José Luna, respectivamente.



Cuestionamientos de José María Belalcázar

El octogenario político reemplaza a Jerí, que el miércoles fue destituido por el Congreso tras las investigaciones abiertas contra él por tráfico de influencias en su corto mandato de apenas cuatro meses, al supuestamente incurrido al reunirse de manera semiclandestina con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares de funcionarias con las que se reunió previamente en el Palacio de Gobierno.

No obstante, Balcázar, que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú, también acumula una serie de cuestionamientos e investigaciones por diversos delitos, además de polémicas como su defensa del matrimonio infantil, durante un debate de un proyecto de ley para prohibir este tipo de enlaces.

AGENCIA EFE