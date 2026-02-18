¿Expresidente condenado a pena de muerte? El severo castigo que piden por exmandatario surcoreano

El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol se encuentra este miércoles 18 de febrero a un día de conocer el fallo del juicio más decisivo en su contra por la fallida imposición de la ley marcial, a finales de 2024, un episodio que sacudió las instituciones democráticas del país y que podría acarrearle la pena de muerte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Aunque Corea del Sur mantiene una moratoria de las ejecuciones desde 1997, tal pena tendría un valor simbólico para una gran parte de la población que pide un castigo máximo para el exmandatario que fue destituido en abril del año pasado por violar la Constitución al imponer el estado de excepción. La sentencia por cargos de insurrección se anunciará este jueves 19 de febrero a las 15:00 hora local en el Tribunal del Distrito Central de Seúl y será transmitida en directo a nivel nacional.



"Es de sentido común que el 'insurrecto' Yoon Suk-yeol y su grupo, que pisotearon la Constitución y la democracia, deberían recibir un castigo severo", dijo este miércoles Han Byung-do, miembro del gobernante Partido Democrático (DP), en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias local Yonhap. El portavoz del PD, Baek Won-sik, añadió además que Yoon "no ha ofrecido ni una sola palabra de disculpas o de reflexión" sino que se ha limitado a "burlarse" de los ciudadanos del país asiático.



Las expectativas de un castigo severo se han reforzado tras el reciente fallo contra el ex primer ministro Han Duck-soo, condenado a 23 años de prisión, ocho más de los solicitados por la fiscalía, por su participación en la implementación del estado de excepción. En la sentencia de Han, el tribunal calificó la imposición de la ley marcial como un acto de insurrección por la cúpula gobernante, un precedente que pesa ahora sobre el caso de Yoon.

Publicidad

Yoon impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 con la justificación de proteger al pueblo de "fuerzas antiestatales". La medida que fue revocada apenas horas después por el Parlamento entre protestas masivas, y Yoon fue destituido en abril de 2025. En un sondeo de Realmeter, publicado el mes pasado, casi el 60 % de los encuestados aprobaron la solicitud de la pena de muerte contra Yoon por parte de la fiscalía .

El juicio por insurrección es el más relevante de los cuatro procesos judiciales que enfrenta Yoon en relación directa con la ley marcial. En uno de ellos, el expresidente ya fue condenado en enero a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia.

Publicidad

Los otros dos procesos vinculados al estado de emergencia incluyen acusaciones de abuso de poder, relacionadas con el presunto envío de drones a Corea del Norte para provocar una crisis y justificar la ley marcial, y de perjurio por su testimonio en el caso contra Han. Además, Yoon afronta otros cuatro procesos no relacionados con la ley marcial, mientras que su esposa y ex primera dama, Kim Keon-hee, fue condenada recientemente a casi dos años de prisión por corrupción.